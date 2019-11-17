Скачать
Воскресенье, 17.11.2019
СМИ: Россия выводит из Керчи захваченные украинские катера
СМИ: Россия выводит из Керчи захваченные украинские катера
"Я категорически против этого": Елисеев о заморозке ситуации на Донбассе
"Я категорически против этого": Елисеев о заморозке ситуации на Донбассе
Сербия - Украина: онлайн-трансляция матча
Сербия - Украина: онлайн-трансляция матча
Лунный посевной календарь с 18 ноября по 24 ноября 2019 года
Лунный посевной календарь с 18 ноября по 24 ноября 2019 года

Госстат: В Украине увеличивается дефицит торговли товарами

Госстат: В Украине увеличивается дефицит торговли товарами
15:04 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Такой информацией поделились в Государственной службе статистики.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами за 9 месяцев 2019 года составило почти 7,1 миллиарда долларов, что на 549,9 миллиона долларов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

"За 9 месяцев 2019 года экспорт товаров составил 37,093 млрд долларов, или 107,4% по сравнению с 9 месяцами 2018 года, импорт – 44,19 млрд долл, или 107,5%. Отрицательное сальдо составило 7,1 млрд долл (за 9 месяцев 2018 года также отрицательное – 6,549 млрд долл)", — говорится в сообщении.

ЕС поддержит малый бизнес в Украине: выделяет 70 миллионов евро

Больше всего товаров за указанный период Украина экспортировала в Китай (на 2,59 млрд долларов; на 79,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года), Польшу (на 2,53 млрд долларов; на 4,4% больше) и Российскую Федерацию (на 2,45 млрд долларов; на 9,7% меньше).

Больше всего за три квартала этого года Украина продала на внешних рынках черных металлов (на 6,9 млрд долларов; на 10,3% меньше, чем за аналогичный период 2018 года), зерновых (на 6,8 млрд долларов; на 42,5% больше), жиров и масел (на 3,3 млрд долларов; на 3,9% больше).

Больше всего товаров в январе-сентябре 2019 года Украина импортировала из Китая (почти на 6,6 млрд долларов; на 26,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года), Российской Федерации (на 5,4 млрд долларов; на 6,9% меньше) и Германии (на 4,5 млрд долларов; на 0,9% меньше).

"Нужен консенсус": Милованов на совещании с Зеленским

Основными товарными позициями украинского импорта за 9 месяцев этого года были машины, оборудование и механизмы (на 9,47 млрд долларов; на 12,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года), топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки (на 8,9 млрд долларов; на 7% меньше), продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности (почти на 5,7 млрд долларов; на 8,8% больше).

Внешнеторговые операции в январе-сентябре 2019 года проводились с партнерами из 221 страны мира.

Как сообщалось ранее, Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил об увольнении почти полсотни руководителей подконтрольных ведомству государственных предприятий.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Госстат, Дефицит, Торговля товарами, Дефицит торговли.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 И косметика не нужна: как выглядеть ухоженно без "шпаклевки"
02 В мире природы: 10 существ, установивших рекорд долгожительства
03 Физики исследовали совершенно новое состояние вещества
04 Рисунки, вышедшие за рамки: потрясающие 3D-работы Янты Найкер (Фото)
05 Никаких туч и холодов: прогноз погоды 17-18 ноября
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Печальные новости: на Донбассе погиб украинский военный
На Донбассе погиб украинский военный
Никаких туч и холодов: прогноз погоды 17-18 ноября
Никаких туч и холодов: прогноз погоды 17-18 ноября
Проектирование залов в учреждениях культуры осовременили
Проектирование залов в учреждениях культуры осовременили
Магнитные бури в ноябре 2019: стоит ожидать мощных метеоударов
Магнитные бури в ноябре 2019: стоит ожидать мощных метеоударов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь