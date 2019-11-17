Пожары в лесах Амазонии связаны с масштабной вырубкой деревьев

Новости экологии:Международная группа ученых проанализировала данные о пожарах в лесах Амазонки.

Так они смогли прийти к выводу, что количество активных пожаров в августе было в три раза больше, чем в 2018 году. Этот уровень — самый высокий с 2010 года.

Правительство Бразилии ранее заявило, что пожарная ситуация в стране была "нормальной" и "ниже среднего исторического уровня". Однако международная группа ученых проанализировала данные для издания Global Change Biology. Она утверждает, что количество активных пожаров в августе было в три раза больше, чем в 2018 году. Этот уровень — самый высокий с 2010 года.

Ученые также рассказали: есть веские доказательства того, что рост числа пожаров связан с обезлесением. Они использовали данные, собранные с помощью разработанной правительством Бразилии системы обнаружения обезлесения DETER-b, которая рассчитывает его путем расшифровки изображений, полученных со спутников НАСА.

Таким образом, обезлесение почти в четыре раза превысило средний показатель за тот же период в предыдущие три года. Это важно, поскольку за обезлесением почти всегда следует пожар — деревья остаются сухими и помогают распространить огонь.

"Заметный рост числа активных пожаров и вырубка лесов в 2019 году опровергают предположения правительства Бразилии о том, что август 2019 года был обычным месяцем в плане пожаров", — отметили исследователи.

При этом августовские вспышки пожаров произошли в то время, когда сильной засухи не было. Ученые также показывают, что огромные дымовые шлейфы, достигшие высокого уровня в атмосфере, могли быть вызваны только сжиганием большого количества биомассы.