Все ради климата: Wizz Air хочет отменить бизнес-классы в самолетах

Новости экологии:Такие пассажиры, по словам директора лоукостера, ответственны за объем выхлопов углекислого газа вдвое больше, чем пассажиры эконом-класса.

Директор венгерского лоукостера Wizz Air Йожеф Варади призывает авиакомпании отказаться от бизнес-класса на рейсах, которые длятся менее 5 часов, и таким образом бороться с изменениями климата.

Об этом пишет Forbes.

По его мнению, такой отказ станет одним из шагов в борьбе с изменениями климата.

"Бизнес-класс должен быть запрещен. Эти пассажиры ответственны за объем выхлопов углекислого газа вдвое больший, по сравнению с пассажирами эконом-класса. И авиаиндустрия виновата в сохранении неэффективной и архаичной модели", - считает Варади.

При этом он добавил, что в ближайшие 10 лет Wizz Air планирует уменьшать объем выбросов углекислого газа в атмосферу на 30% на каждого пассажира.