"Голая" Арктика: Северный Ледовитый океан может лишиться льда

Новости экологии:Этот процесс, согласно прогнозу ученых, начнется примерно с 2044-2067 годов.

Согласно новому исследованию климатологов из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, антропогенное изменение климата находится на пути к тому, чтобы сделать Северный Ледовитый океан свободным ото льда.

Пока люди были на Земле, у планеты был большой колпак морского льда на Полярном круге, который расширяется каждую зиму и сокращается каждое лето. Знание того, что морской лед сокращается, не ново: спутниковые наблюдения показывают, что с 1979 года количество морского льда в Арктике в сентябре - месяце, когда морского льда меньше всего, до того, как вода снова начинает замерзать - уменьшилось на 13 процентов за десятилетие.

Ученые пытались предсказать будущее арктического льда в течении нескольких десятилетий, полагаясь на массив глобальных климатических моделей. Но предсказания моделей широко расходятся. Но результат все равно приблизительно, но одинаковый - таяние арктического ляда начнется примерно через 25 лет, с 2044 года.

Ведущий автор исследования - Чед Теккерей, помощник научного сотрудника Центра изучения климата и окружающей среды Института окружающей среды и устойчивого развития Калифорнийского университета, считает, что одной из причин в расхождениях прогнозов есть то, как разные ученые рассматривают процесс изменения в отражательной способности поверхности льда.

Когда лед тает, раскрывая часть поверхности морской воды, которая темнее, то лед поглощает больше солнечной энергии и тает. Это изменение в отражающей способности поверхности солнечного света, или альбедо, вызывает большее локальное потепление, что, в свою очередь, приводит к дальнейшему таянию льда.

Судьба арктического морского льда является ключевой темой для климатологов. "Арктический морской лед является ключевым компонентом земной системы из-за его высокой отражающей природы, которая сохраняет глобальный климат относительно прохладным", - сказал Теккерей.