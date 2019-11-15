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"Это может произойти в любой момент": исследователь дал прогноз по таянию льдов Арктики

"Это может произойти в любой момент": исследователь дал прогноз по таянию льдов Арктики
04:09 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay

Новости экологии:Полярный исследователь прогнозирует, что в ближайшие десятилетия Арктика будет свободна ото льда.

Глобальные изменения климата приведут к тому, что уже в следующее десятилетие водное пространство Арктики может быть полностью свободно ото льда в летний период. Об этом рассказал в беседе с ТАСС полярный исследователь и фотограф Себастьян Коупленд в рамках презентации новых продуктов часовой мануфактуры Ulysse Nardin.

"Северный ледовитый океан переживает беспрецедентные изменения в летний период таяния. [...] Мы ожидаем, что он будет полностью освобожден ото льда уже в следующие одно или два десятилетия. Это может произойти в любой момент", - сообщил Себастьян Коупленд. Исследователь отмечает, что в зимний период в Северном ледовитом океане все равно будет лед, но неизвестно где и в каком количестве.

В 2021 году Себастьян Коупленд отправится в новую экспедицию на Северный полюс. "Если мне и удастся провести эту экспедицию, думаю, это будет последняя возможность для человека дойти до Северного полюса пешком, потому что полярный регион очень сильно и быстро меняется", - сказал Коупленд.

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Себастьян Коупленд – полярный исследователь, фотограф, защитник природы, автор документальных фильмов, журналист. Возглавлял несколько экспедиций по полярным регионам. С 2000 года занимается проблемами окружающей среды. Автор документальных фильмов Into the Cold: The Journey of the Soul (2010) и Across the Ice (2015).

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Арктика, Глобальное потепление, Себастьян Коупленд.
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