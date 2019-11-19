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Найдены останки нового вида акулы возрастом 91 миллион лет

Найдены останки нового вида акулы возрастом 91 миллион лет
18:22 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии:В штате Канзас, США, ученые обнаружили останки нового вида акул Cretodus houghtonorum, возраст которой насчитывает 91 миллион лет.

Эта ископаемая акула была обнаружена и раскопана в 2010 году на ранчо недалеко от Типтона, штат Канзас, исследователями из Университета Де Поля в Чикаго. Вид получил название Cretodus houghtonorum в честь Кейта и Деборы Хоутонов — землевладельцев, которые пожертвовали образец в Музей естественной истории Штернберга. Теперь ученые окончательно собрали скелет животного и объявили, что она представляет собой новый вид акул.

Хотя скелет в значительной степени неполный и лишен головы, это лучший образец ископаемого рода Cretodus, обнаруженный в Северной Америке. Находка состоит из 134 зубов, 61 позвонка, 23 плацентарных чешуек и фрагментов хряща, которые при анализе учеными предоставили огромное количество биологической информации о вымершей акуле.

Помимо предполагаемого большого размера тела, анатомические данные позволяют предположить, что это была довольно медлительная рыба, принадлежащая к группе животных, называемой Lamniformes, которая включает в себя современных больших белых и песчаных тигровых акул. 

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Модель акулы в полный рост, откалиброванная по наблюдаемым кольцам роста позвонков, указывает на то, что она теоретически могла достигать длины около 6,8 метра. Что еще более интересно, уже при рождении эта рыба была почти 1,2 метра в длину. Из этого факта ученые установили, что, скорее всего, каннибализм среди эмбрионов акул развился уже к позднему меловому периоду. 

Окаменелость Cretodus houghtonorum интригующе сочеталась с зубами другой акулы, Squalicorax, а также с фрагментами двух плавниковых шипов еще одного вида — Hybodont. Ученые предполагают, что новая акула, возможно, питалась более мелким видом Hybodont и, в свою очередь, была «свергнута» с пьедестала более крупным Squalicorax.

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Факты, Акула, Акулы, Фауна, Природа, Палеонтология, Окаменелости.
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