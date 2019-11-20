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Чемпионы поневоле: Северные олени чемпионы по дальности миграций

Чемпионы поневоле: Северные олени чемпионы по дальности миграций
10:00 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии:Множество животных — от рыб и насекомых до млекопитающих и птиц — совершают миграции.

Биологи определили животных, совершающих самые длинные ежегодные переходы по суше: олени, антилопы и волки.

Чемпион среди птиц хорошо известен: это полярные крачки, за год перелетающие из Арктики в Антарктику и обратно, причем далеко не по кратчайшей прямой линии. Морским жителям дальние плавания даются еще легче, и серые киты мигрируют так же далеко, как крачки. Рекордсмен среди нелетающих сухопутных животных назван в новой статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Северные олени (карибу) и раньше претендовали на эту роль, однако теперь ученые из США, Канады и Европы надежно подтвердили этот факт, опираясь на обширные данные нескольких десятилетий наблюдений. Рекордно дальние переходы оказались характерны для двух популяций оленей, живущих на территории Канады и Аляски и ежегодно мигрирующих на расстояние до 1350 километров. Любопытно, что волки редко перемещаются на такие дистанции, однако канадская популяция оленей постоянно сопровождается "своей" стаей, которая двигается вместе с ней. Эта группа преодолевает более 1000 километров в год и удерживает рекорд для этих хищников.

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Среди других сухопутных, совершающих далекие миграции, выделяются антилопы: африканские голубые гну, монгольские дзерены и тибенские чиру, которые за год проходят по 600-700 километров. Стоит заметить, что расстояние авторы вычисляли, беря дистанцию по прямой между двумя самыми дальними точками годовых миграций, а затем просто умножая ее на два. На практике "километраж" должен быть намного больше этих формальных оценок.

В самом деле, если исходить не из дальности миграций, а из общей дистанции, преодолеваемой за год, то хищникам приходится бегать даже больше своих жертв. Данные GPS-меток показали, что северные волки Аляски и Канады пробегают больше, чем карибу, а больше всех преодолевают монгольские серые волки — около 7250 километров в год. Немногим отстают от них песцы и монгольские куланы — более 5000 километров.

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Экология, Миграция, Животные, Миграция животных, Олени, Северный олень.
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