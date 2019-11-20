Основной глобальный загрязнитель: ученые изучили антропогенный шум

Новости экологии:Исследование показало, что антропогенный шум является глобальным загрязнителем.

Группа ученых из Королевского университета в Белфасте представила исследование шума, который издает человечество. Ученые считают, что он негативно влияет на жизнь многих животных, однако его уровень никто не учитывает. Об этом говорится на сайте университета.

Научное сообщество давно считает, что антропогенный шум негативно влияет на биологические системы Земли, однако в новом исследовании биологи называют его "основным глобальным загрязнителем". В систему входят абсолютно все звуки, которое издает человечество, и вещи, созданные людьми — от городов, до самолетов, океанских судов и подводных лодок.

"Мы обнаружили, что шум затрагивает всех амфибий, членистоногих, птиц, рыб, млекопитающих, моллюсков и рептилий", — сказали ученые Королевского университета в Белфасте.

Пока они не решили, можно ли антропогенный шум назвать на 100% негативным фактором, поскольку нужно изучить его влияние на многие виды животных. Например, для летучих мышей шум точно является негативным: они используют для поисков насекомых именно слух, а шум им мешает.

Ученые отмечают, что у этой истории есть и обратная сторона, поскольку насекомые, которых не съест летучая мышь из-за человеческого шума, останутся живы.