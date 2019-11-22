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Треть растительного мира тропической Африки под угрозой уничтожения

Треть растительного мира тропической Африки под угрозой уничтожения
22:22 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии:Треть тропических африканских растений находится на грани исчезновения.

Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на новое исследование Французского национального института устойчивого развития. 

Большая часть Западной Африки, Эфиопии и некоторых районов Танзании и Демократической Республики Конго являются наиболее пострадавшими регионами, которые могут потерять более 40% своего природного богатства, сообщается в опубликованных в журнале Science Advances результатах исследования.

В группу риска также входят различные виды деревьев, кустарников, трав и древесных лоз. Ученые считают, что основные угрозы растительному разнообразию региона — вырубка лесов, рост населения и изменение климата. 

"Биологическое разнообразие приносит бесчисленные выгоды людям, а потеря разнообразия ставит под угрозу наше будущее", — сказал ведущий исследователь Томас Куврёр из Французского национального института устойчивого развития.

Потеря биологического разнообразия будет особенно проблематичной в тропической Африке, "регионе невероятного разнообразия, однако с серьезными социальными и политическими проблемами и ожидаемым стремительным ростом населения в течение следующих десятилетий", — добавил он.

Результаты исследования были основаны на пересмотренном методе оценки риска исчезновения. До настоящего времени риски исчезновения были оценены почти для девяти из 10 млекопитающих и двух третей птиц, однако для менее 8% сосудистых растений (цветущие растения и большинство других растений, кроме мхов и водорослей).

Пожары в лесах Амазонии связаны с масштабной вырубкой деревьев

Для определения их статуса исследователи использовали аналогичный, но более быстрый метод оценки вероятного риска исчезновения, в результате которого было рассмотрено более 20 000 видов растений. 

Исследователи обнаружили, что 33% видов потенциально находятся под угрозой исчезновения, а еще треть видов была признана редкой и подверженной попасть в число вымирающих в ближайшем будущем.

По их словам, эта проблема в основном связана с деятельностью человека, такой как изменения в землепользовании, которые вызывают обезлесение, рост населения, экономическое развитие и изменение климата.

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Экология, Африка, Тропические леса, Тропические леса в Африке.
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