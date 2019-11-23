Скачать
Суббота, 23.11.2019
День памяти жертв голодомора: вся Украина чтит память погибших (Фото)
День памяти жертв голодомора: вся Украина чтит память погибших (Фото)
"Горький урожай": трагедия Голодомора 1932-1933 годов (Фото)
"Горький урожай": трагедия Голодомора 1932-1933 годов (Фото)
"Не хватает ритма": наставник ПСЖ раскритиковал Неймара
"Не хватает ритма": наставник ПСЖ раскритиковал Неймара
Какой завтра праздник: обычаи традиции на 24 ноября
Какой завтра праздник: обычаи традиции на 24 ноября

В Черном море стало меньше дельфинов и больше мусора

В Черном море стало меньше дельфинов и больше мусора
09:48 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии:Ученые исследовали акваторию Черного моря и сделали печальное открытие.

Специалисты Международного экологического фонда "Чистые моря" в сентябре провели экспедицию "Полёты с дельфинами". Они обследовали акваторию Чёрного моря с воздуха, а полученные результаты сравнили с данными 2000-х годов. Об итогах этого крупного научно-исследовательского проекта они рассказали на своей странице в Facebook.

Был проведен авиаучёт китообразных на большей части акватории Чёрного моря от Керченского пролива до г. Адлер, с удалением от береговой линии в море до 200 км. Подобную оценку численности млекопитающих на акватории Черного моря не проводили с 80-х годов прошлого века. В этот раз авиаучёт вёлся с борта отечественного самолета-амфибии Ла-8.

За 6 дней экспедиции учёные встретили три вида китообразных, обитающих в Чёрном море. Чаще всего встречались афалины – более 560 особей. На втором месте были белобочки – около 400 особей. Однако полёты проходили вдалеке от привычного места нагула азовок (черноморская морская свинья), поэтому этого вида китообразных удалось встретить всего 16 особей. Исследователи отметили значительно уменьшившуюся численность дельфинов во встречаемых группах по сравнению с прошлыми данными: с нескольких сотен особей до 37 особей максимум.

Самый "взрослый" в мире: ученые обнаружили в Антарктиде древний лед
Самый "взрослый" в мире: ученые обнаружили в Антарктиде древний ледЧитать полностью

Было сделано еще одно важно наблюдение – в Чёрном море стало больше мусора: как отдельно плавающих объектов – верёвок, буев, частей рыболовных сетей, различного пластика, так и скоплений мусора в острова. Всего их насчитали около 200. Конечно, это пока не гигантские острова, как в Тихом океане, но это же дело времени. И об этом стоит серьезно задуматься, так как уборка мусора в открытом море - очень дорогостоящий процесс! Нам всем давно пора понять, что пока есть единственный способ изменить эту ситуацию – перестать загрязнять планету и, конечно, наше Чёрное море.

Общую картину состояния популяции китообразных Чёрного моря исследователи планируют получить после того, как данные российских учёных соединят с данными исследований в других странах черноморского побережья.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Экология, Черное море, Дельфины, Животные, Загрязнение, Мусор.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Невеста Роналду ошеломила Сеть откровенным фото топлес
02 Коломойский: Я скоро верну себе ПриватБанк
03 Морозные выходные: "леденящий" прогноз погоды на 23-24 ноября
04 Нехватка витамина В6: симптомы и лечение
05 Выборы, освобождение пленных и возвращение кораблей: Зеленский пообщался с Трюдо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Труба: Я уйду, но желательно через три года
Труба: Я уйду, но желательно через три года
Морозные выходные: &quot;леденящий&quot; прогноз погоды на 23-24 ноября
"Леденящий" прогноз погоды на 23-24 ноября
В ООС погиб украинский военный
В ООС погиб украинский военный
Актриса Риз Уизерспун не вернется в сериал &quot;Друзья&quot;
Актриса Риз Уизерспун не вернется в сериал "Друзья"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь