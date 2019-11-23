В Черном море стало меньше дельфинов и больше мусора

Новости экологии:Ученые исследовали акваторию Черного моря и сделали печальное открытие.

Специалисты Международного экологического фонда "Чистые моря" в сентябре провели экспедицию "Полёты с дельфинами". Они обследовали акваторию Чёрного моря с воздуха, а полученные результаты сравнили с данными 2000-х годов. Об итогах этого крупного научно-исследовательского проекта они рассказали на своей странице в Facebook.

Был проведен авиаучёт китообразных на большей части акватории Чёрного моря от Керченского пролива до г. Адлер, с удалением от береговой линии в море до 200 км. Подобную оценку численности млекопитающих на акватории Черного моря не проводили с 80-х годов прошлого века. В этот раз авиаучёт вёлся с борта отечественного самолета-амфибии Ла-8.

За 6 дней экспедиции учёные встретили три вида китообразных, обитающих в Чёрном море. Чаще всего встречались афалины – более 560 особей. На втором месте были белобочки – около 400 особей. Однако полёты проходили вдалеке от привычного места нагула азовок (черноморская морская свинья), поэтому этого вида китообразных удалось встретить всего 16 особей. Исследователи отметили значительно уменьшившуюся численность дельфинов во встречаемых группах по сравнению с прошлыми данными: с нескольких сотен особей до 37 особей максимум.

Было сделано еще одно важно наблюдение – в Чёрном море стало больше мусора: как отдельно плавающих объектов – верёвок, буев, частей рыболовных сетей, различного пластика, так и скоплений мусора в острова. Всего их насчитали около 200. Конечно, это пока не гигантские острова, как в Тихом океане, но это же дело времени. И об этом стоит серьезно задуматься, так как уборка мусора в открытом море - очень дорогостоящий процесс! Нам всем давно пора понять, что пока есть единственный способ изменить эту ситуацию – перестать загрязнять планету и, конечно, наше Чёрное море.

Общую картину состояния популяции китообразных Чёрного моря исследователи планируют получить после того, как данные российских учёных соединят с данными исследований в других странах черноморского побережья.