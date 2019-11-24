В Малайзии умер последний в стране суматранский носорог

Суматранского носорога считают официально вымершим в Малайзии. Об этом сообщают BBC News.
У 25-летней самки по имени Иман был рак, она умерла в субботу, а последний самец умер еще в мае 2019-го.
По словам представителей властей острова Борнео, девочке уделяли внимание и заботу с момента ее поступления в мае 2014-го.
Суматранский носорог когда-то жил в Азии, но теперь в дикой природе их осталось менее 100 особей. Сейчас вид находится под угрозой исчезновения.
#ICYMI Iman, badak sumbu Sumatera betina terakhir Malaysia mati#Iman #badaksumbuSumatera #Sabahhttps://t.co/rqS9vyRFVJ pic.twitter.com/kEhqsl3nc1
— BERNAMA (@bernamadotcom) November 23, 2019
Носороги сильно пострадали от браконьерства и потери естественных мест обитания, но самая большая угроза заключается во фрагментарности их популяции.
Попытки увеличить количественно этот вид в Малайзии были неудачными.