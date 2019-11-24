В Малайзии умер последний в стране суматранский носорог

Новости экологии:Умершей последней в стране самке по кличке Иман было 25 лет.

Суматранского носорога считают официально вымершим в Малайзии. Об этом сообщают BBC News.

У 25-летней самки по имени Иман был рак, она умерла в субботу, а последний самец умер еще в мае 2019-го.

По словам представителей властей острова Борнео, девочке уделяли внимание и заботу с момента ее поступления в мае 2014-го.

Суматранский носорог когда-то жил в Азии, но теперь в дикой природе их осталось менее 100 особей. Сейчас вид находится под угрозой исчезновения.

Носороги сильно пострадали от браконьерства и потери естественных мест обитания, но самая большая угроза заключается во фрагментарности их популяции.

Попытки увеличить количественно этот вид в Малайзии были неудачными.