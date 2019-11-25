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Киты могут спасти Землю от глобального потепления

Киты могут спасти Землю от глобального потепления
10:30 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии:Судя по расчетам ученых, способность этих животных фиксировать углекислый газ и выводить его из атмосферы по-настоящему впечатляет.

Новые расчеты экологов показали, что каждый кит способен связывать огромные количества углекислого газа и восстановление численности их популяций позволит вывести лишние парниковые газы из атмосферы.

"Если речь идет о спасении планеты, то каждый кит стоит тысячи деревьев", — заявляет доклад, представленный недавно экспертами Международного валютного фонда (МВФ). Ральф Чами (Ralph Chami) и его коллеги призывают мировое сообщество вернуть численность глобальных популяций китообразных к уровню, на котором она находилась до эпохи массового промысла на них: от нынешних 1,3 миллиона особей к четырем-пяти миллионам.

Крупный кит — синий, серый, гренландский, горбатый и так далее — способен связать около 30 тонн и после смерти, оседая глубоко на океанское дно, вывести эту массу из "оборота". Для сравнения авторы приводят аналогичные цифры для среднего дерева. По их данным, в год растение фиксирует около 22 килограммов углекислого газа — то есть всего 2,2 тонны за целое столетие.

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Кроме того, киты стимулируют рост фитопланктона, насыщая воду отходами, богатыми азотом и железом. Эти микроскопические, но бесчисленные существа также весьма эффективно связывают углекислый газ. По данным Чами и его соавторов, увеличение биомассы фитопланктона всего на один процент позволит зафиксировать дополнительно сотни миллионов тонн, что эквивалентно посадке примерно двух миллиардов деревьев. Общий экономический вклад каждого кита в глобальную экономику авторы оценивают более чем в два миллиона долларов.

Современные популяции китов далеки от "допромышленного" уровня, и самые крупные животные пострадали особенно сильно. Так, в течение ХХ веке численность синих китов сократилась на 99 процентов, и хотя в последние годы они начали восстанавливаться, их количество все еще составляет несколько процентов от прежнего. По мнению экспертов ВМФ, на них стоит обратить особенное внимание — благо уже существующая Международная комиссия по промыслу китов (IWC) позволяет развивать и реализовывать различные программы по их защите.

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Экология, Земля, Животные, Кит, Потепление, Глобальное потепение.
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