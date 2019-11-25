Как происходит спасение вымирающих хохлатых жаб: ученые дали им второй шанс

Новости экологии:Лаять на жабу и устраивать ей искусственный тропический дождь: что нужно, чтобы сохранить исчезающий вид.

Ученые из Службы охраны рыбных ресурсов и дикой природы США и Департамента природных ресурсов Пуэрто-Рико совместно с коллегами из зоопарка Форт-Уэрта, штат Техас, помогли появиться на свет более чем 300 вымирающим амфибиям. Это стало возможным благодаря искусственному оплодотворению.

Сегодня многие виды животных находятся на грани исчезновения. Хозяйственная деятельность человека продолжает сокращать их естественные места обитания или делать эти области непригодными для жизни. Тысячи людей по всему миру посвящают свою жизнь борьбе за сохранение этих прекрасных живых существ. Один из способов спасти вид от вымирания — создать популяцию животных в зоопарке, а затем реинтродуцировать в естественную среду.

Несмотря на усилия, которые предпринимают ученые, чтобы сохранить потрясающее разнообразие жизни на нашей планете, объяснить самим зверям, чего от них требуют, не слишком просто. Многие виды упорно не хотят размножаться в искусственной среде, а пока исследователи пытаются понять, в чем же дело, животные могут навсегда исчезнуть. Тогда может помочь искусственное оплодотворение. Однако это тоже непросто, и каждый новый успешный случай — настоящий праздник для специалистов, а вместе с тем и для всей нашей планеты.

В сообщении для Associated Press говорится, что официальные лица объявили о первом успешном случае использования ЭКО для пуэрториканской хохлатой жабы — амфибии, которая считалась вымершей еще в 60-х. Как оказалось, скрытное земноводное все же выжило и даже смогло сохранить небольшую популяцию, что зоологи обнаружили в начале 80-х. К сожалению, область обитания этих жаб очень невелика, и северная часть популяции либо все же вымерла, либо исчезающе мала: их не видели с 1992 года.

Жабы в лаборатории / © ABC News

Из-за изменения климата опасность вымирания нависла и над оставшейся частью их племени. Жабы консервативны и обитают на одном и том же месте, а из-за изменения климата на пляжах, вдоль которых они живут, поднимается уровень моря. Если соленая вода просочится в пруды, где они выращивают свое потомство, амфибии могут исчезнуть — на этот раз навсегда. Из-за их скрытности сложно оценить точное количество живущих сегодня хохлатых жаб: при наилучших раскладах это около 3000 особей, а в худшем случае — всего 300.

Чтобы отвести угрозу от вида, исследователи уже около 20 лет пытаются создать колонии в зоопарках. Дело движется очень медленно. Жабам необходимы условия, имитирующие брачный сезон. Им создают нужную атмосферу с пониженной температурой и искусственным "сезоном дождей", но даже это не делает их в достаточной степени пылкими, чтобы в приемлемые сроки можно было восстановить популяцию. Поэтому ученые совершили экспедицию в места обитания диких жаб, во время которой отобрали самых крупных и пригодных к размножению самцов. Их измеряли и проверяли наличие специальных подушечек на пальцах, которые нужны для того, чтобы удержаться при спаривании.

Затем у них собрали сперму. Диана Барбер, куратор экзотермы в зоопарке Форт-Уэрта, автор исследования, участвовавшая в экспедиции, рассказывает, что для того, чтобы жаба помочилась (и одновременно отдала сперму), нужно было включить немного фантазии. "Это немного странно, но если вы держите их в руке, смотрите на них и лаете на них, как собака, они помочатся".

Выделив и заморозив полученный биоматериал, ученые перевезли его в зоопарк. Там уже ожидала пара самок, которым, как и положено при ЭКО, провели гормональную подготовку.

Хохлатая жаба на ногте человека / © ABC News

Кураторы проекта провели большую работу и после успешного оплодотворения: нужно было правильно позаботиться об икре и головастиках, чтобы юные жабы прошли все положенные стадии своих метаморфоз и были готовы к последующим трудам на благо вида. Олаф, получивший свое суровое скандинавское имя в честь той самой замороженной спермы, — один более чем из 300 жаб "из пробирки". "Мы обычно не даем имен нашим жабам, но этот заслуживает особого признания, — говорит Барбер. — Мы были супервзволнованы. Вы как будто задерживаете дыхание в течение 30 дней, чтобы увидеть, будет ли у них [успешный] метаморфоз".

Хохлатая жаба не может похвастаться яркой окраской или прекрасным пением, но исследовательница отмечает ее забавный голос, похожий на "автомобильный двигатель, который пытается запуститься", смешное выражение морды и очаровательные золотые глаза. Ученые надеются, что этого скромного, но по-своему обворожительного зверя теперь удастся спасти. Более чем из 300 братьев и сестер Олафа около 100 отправятся в зоопарки по всему миру, чтобы попытаться создать в них устойчивые плодовитые популяции, а 200 будут реинтродуцированы в места, где эти жабы обитали раньше.