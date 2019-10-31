Не хочу рожать: некоторые животные могут поставить беременность "на паузу"

Новости науки:Исследование показало, что некоторые животные могут буквально приостановить свою беременность.

Самостоятельное прекращение беременности и откладывание ее на будущее существует у 130 видов млекопитающих. К такому выводу пришел научный сотрудник в области монотремного и сумчатого размножения и развития Мельбурнского университета Джейн Фенелон. Об этом пишет ScienceAlert.

Пауза для беременности у многих животных может составить от нескольких дней до 11 месяцев. У большинства видов это происходит в тот момент, когда зародившийся эмбрион состоит из 80 клеток и еще не прикрепился к матке.

Ученые считают, что многие виды животных развили этот навык для улучшения качества размножения. Например, большинство плотоядных животных могут приостановить свою беременность, в том числе все медведи и большинство тюленей, а также олени, броненосцы и даже муравьеды.

Существует два основных типа диапаузы — резервную беременность на случай, если с новорожденным ребенком что-то случится. Самка спаривается сразу же после рождения ребенка, но на время кормления эмбрион не крепится к матке. Второй — в случае беременности не в сезон.