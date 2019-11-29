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Все, как у людей: дельфинам-левшам сложнее взаимодействовать со стаей

Все, как у людей: дельфинам-левшам сложнее взаимодействовать со стаей
03:03 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости экологии:Дельфины оказались правшами. Левши есть, но их мало — и им сложно жить.

Исследователи, работающие с организацией Dolphin Communication Project, провели шесть лет, изучая популяцию дельфинов-афалин (Tursiops truncatus) и их способности поворачиваться в разные стороны. В результате ученые пришли к выводу, что большинство дельфинов — правши, примерно с такой же пропорцией, как и у людей. Об этом пишет ScienceAlert.

Подавляющее большинство людей — правши, таким образом устроен человеческий мозг. Однако среди животных как правило деление на правшей и левшей практически не заметно — например, гориллы и шимпанзе всегда правши, а орангутаны или кенгуру — всегда левши.

Деление на правшей и левшей связано с тем, что нервная система организмов отвечает больше на сигналы левого или правого полушария. Например, у людей визуальная обработка данных происходит в основном в правом полушарии, в то время как 95% людей усваивают языки левым полушарием. При этом среди левшей этот показатель приближается к 70%.

Ученые проанализировали 709 вращений дельфинов и пришли к выводу, что 705 из них повернули влево, используя свой правый глаз в поисках еды.

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Это говорит о том, что левое полушарие их мозга выполняет большую часть обработки сенсорной информации, связанной с добычей еды.

Несмотря на это, есть дельфины, которые повернули в другую сторону. Вероятно, им крайне сложно участвовать в групповых дельфиньих действиях, поскольку многие сородичи могут просто не считывать их сигналы, отмечают ученые.

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Дельфины, Биология, Левши.
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