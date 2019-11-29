Бактерии тоже страдают: найдена еще одна опасность бедности

Новости науки:Микробы в организмах бедных и богатых людей отличаются разнообразием.

Прямо сейчас на поверхности вашей кожи, а также в кишечнике и внутри многих других органов, живут миллиарды разнообразных микробов. Совокупность всех живущих совместно с нами микроскопических существ называется микрофлорой и она, по мнению американских ученых, сильно различается у бедных и богатых людей. Большинство из этих микроорганизмов защищают нас от болезней и помогают переваривать пищу, однако у людей с небольшим заработком они выполняют свою работу гораздо хуже. Исследователи считают, что людям пора начать добиваться того, чтобы представители всех социальных слоев имели такое же право на здоровую микрофлору, как и на чистый воздух и безопасность.

Об открытии профессора Сюзанны Айшек из университета американского штата Мэн и ее коллег рассказало издание ScienceDaily. Примерно полгода назад они заметили, что люди из богатых семей имеют гораздо более разнообразный микробиом кишечника, чем остальные. Следовательно, эти люди лучше переваривают пищу, получают гораздо больше питательных веществ и в целом являются более здоровыми личностями с большой продолжительностью жизни.

По словам ученых, разнообразие микрофлоры напрямую зависит от обстановки в доме, качества потребляемой пищи и уровня медицинского обслуживания. Исходя из этого, нет ничего удивительного в наличии в организмах богатых людей более полезных микробов, чем у всех других. Одни люди могут без проблем себе позволить свежие фрукты и овощи с питательным мясом, в то время как остальные довольствуются фастфудом и дешевой пищей, которая практически не обогащает их микрофлору.

К тому же, ученые подчеркнули, что микробиом часто передается малышам чуть ли не по наследству. Дело в том, что рожденные в небогатых семьях дети практически сразу же попадают в грязные условия и питаются дешевыми продуктами. Впоследствии у них развивается слабая микрофлора, которая не может обеспечить их достаточной силой и защитой от заболеваний. Часто это приводит к тому, что ребенок не может достичь большого успеха в жизни и его детям тоже приходится жить в плохих условиях.

По мнению исследователей, каждая беременная женщина имеет право на комфортный отпуск и безопасные роды в стерильных условиях. Родившимся детям же, в свою очередь, важно предоставить полноценные завтрак, обед и ужин. Дело в том, что от частоты и качества питания зависит биоразнообразие внутри наших организмов. А они, между прочим, влияют на наше здоровье, от которого зависит вся наша жизнь.

Исследователи сделали вывод, что в идеальном мире каждый человек должен иметь право на здоровую микрофлору. Теоретически, в будущем это должно стать такой же нормой, как право человека на чистые воду и воздух, а также на безопасность. Однако, сумеет ли человечество достичь этого, пока не ясно. До этого уравнивания прав должно быть очень далеко, потому что ученые всерьез задумались об этом только сейчас.