Специальные "корреспонденты": мониторить океаны теперь будут животные

Новости экологии:Исследователи планируют чипировать тысячи морских животных для исследовательских и природоохранных целей.

Ученые из Университета Эксетера чипируют 10 тыс. морских животных для исследовательских и природоохранных целей — в первую очередь они сконцентрируются на тех районах, о которых известно меньше всего. Они хотят облегчить работу исследователей, которые изучают океаны с помощью судов, подводных дронов и плавающих датчиков.

Акулы, пингвины, черепахи и другие морские организмы могут помочь людям вести мониторинг океанов, передавая океанографическую информацию с помощью электронных чипов.

Этот метод упростит работу людям, которые используют исследовательские суда, подводные беспилотники и тысячи плавучих датчиков. Однако ученые отмечают, что для большего покрытия морей и океанов им требуется чипировать еще около 30 тыс. животных.

По словам команды Университета Эксетера, животные, имеющие датчики, могут заполнить пробелы информации о тех участках океана, о которым ученым известно меньше всего.

"Мы рассмотрели 183 вида животных, обработали информацию о их местах обитания. Сравнивая эти данные с пробелами в текущих наблюдениях с помощью дрейфующих датчиков, мы отобрали тех животных, которые помогут нам вести наблюдения в конкретных удаленных районах", — отметил профессор Брендан Годли.

Данные, собираемые черепахами или акулами, могут также улучшить мониторинг океана в других отдаленных районах, таких как тропические регионы, оказывая значительное влияние на глобальное изменение климата. Исследователи отмечают, что их работа является призывом к дальнейшему сотрудничеству между экологами и океанографами.