Глобальные изменения: повышение температуры воды в океанах меняет характер осадков

Новости экологии:Новое исследование показывает, что потепление в Индо-Тихом океане меняет характер дождевых осадков.

Повышение температуры воды в западной части Тихого океана и на востоке Индийского океана изменило характер глобальных осадков. В частности, этот процесс привел к снижению количества осадков на западном и восточном побережьях США, говорится в исследовании Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), опубликованном в журнале Nature.

Исследователи провели анализ температуры воды в западной части Тихого океана и в восточной части Индийского океана и пришли к выводу, что площадь зон, температура воды в которых выше окружающей, выросла вдвое за последние несколько лет.

Такой температурный контраст привел к вытеснению влаги из океанов на запад — это стало причиной территориального смешения облаков, увеличения срока их жизни и количества влаги в них. Эти изменения оказывают глобальное влияние на погоду — объем осадков и их интенсивность, говорится в исследовании.

Моделирование показывает, что если повышение температуры воды в Тихом и Индийском океанах продолжится, это усилит глобальные изменения в характере осадков. Это означает, что нам необходимо усовершенствовать наши методы наблюдений за океаном, чтобы точно отслеживать эти изменения, и обновить климатические модели, чтобы точно прогнозировать проблемы, возникающие в ходе повышения температуры воды, - говорит Рокси Мэтью Колл, ведущий автор исследования.