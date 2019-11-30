Должно помочь: ученые восстанавливают коралловые рифы "звуками прошлого"

Новости экологии:Согласно новому исследованию молодые рыбы могут быть привлечены к деградировавшим коралловым рифам с помощью громкоговорителей, играющих звуки здоровых рифов.

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Nature Communications, ученые используют записи звуков, которые характерны для здоровых коралловых рифов для того, чтобы выработать правильную экосистему в нужных им регионах; так они смогли восстановить самые поврежденные части Большого барьерного рифа. В последние годы они сильно пострадали от болезней и глобального потепления.

Международная группа ученых из Университета Эксетера и Бристольского университета Великобритании отметили, что с помощью звуков они могут быстрее восстановить поврежденные коралловые рифы. Исследуя разрушенный Большой Барьерный риф в Австралии, ученые поместили подводные колонки, воспроизводящие звукозаписи здоровых рифов на участках с мертвыми кораллами, и обнаружили в два раза больше рыбы, которая прибыла в этот регион.

"Рыба имеет решающее значение для функционирования коралловых рифов как здоровых экосистем", — отметил ведущий исследователь Тим Гордон из Университета Эксетера.

Ученые обнаружили, что увеличение популяции рыбы помогает запустить естественные восстановительные процессы, противодействуя ущербу, которые они наблюдают на многих коралловых рифах по всему миру.

Колонии коралловых полипов сейчас считаются одним из самых точных индикаторов того, в каком состоянии находятся экосистемы океана и как на них влияют различные неблагоприятные факторы, в том числе закисление морской воды и глобальное потепление.

"Здоровые коралловые рифы — удивительно шумные места. Однако когда вокруг рифов становится тихо, это верный признак того, что это экосистема проблемная. Мы можем изменить это, имитируя нужные нам звуки, пока ситуация в регионе не восстановится", — отметили ученые.