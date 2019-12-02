Топ-10 самых опасных хищников планеты (Фото)

1 Хищники даже рискуют быть раненными своей же добычей. Но некоторые из них выработали специальную и часто удивительную тактику, помогающую им обманывать свою жертву. Мексиканский щитомордник Эти змеи обитают в Мексике и Центральной Америке. Они очень ядовиты. Если не принять срочные меры, то через несколько часов наступает смерть. Но щитомордник предпочитает сохранять свой яд для жертвы. Они питаются любыми мелкими животными, которых могут поймать. Из-за своего довольно неповоротливого тела этому хищнику пришлось придумать новую тактику. Его хвост на конце ярко-желтый и напоминает червяка. Это привлекает добычу, и тогда змея делает бросок.

2 Грифовая черепаха Этот хищник – самая большая черепаха в Северной Америке. Она весит до 100 кг и живет в озерах, реках и болотах. Хотя хищник вооружен мощными челюстями и острыми когтями, он все еще остается черепахой и не может быстро преследовать добычу. Вместо этого грифовая черепаха использует технику, сходную с техникой мексиканского щитомордника. Она лежит неподвижно в воде с открытой пастью, выглядя как обычный камень. Ее язык похож на червяка. Мелкие рыбки, лягушки и даже другие черепахи приближаются, думая, что это их будущий обед, тут-то челюсти хищника и сжимаются прямо на своей добыче.

3 Ковровая акула Ковровые акулы (воббегонги) — одни из самых удивительных. Их чаще всего встретишь в Австралии. Эти акулы довольно медленные и не гоняются за своей добычей. Вместо этого они лежат неподвижно на дне, полагаясь на свой камуфляж. Странные отростки вокруг рта воббегонга служат двум целям: чтобы замаскировать силуэт акулы и чтобы привлечь мелких рыбешек.

4 Морской черт Это глубоководные рыбы, известные своим чудовищным видом и странными репродуктивными привычками. Они также используют приманку. Интересно то, что она есть только у самок. Эти приманки – на самом деле модифицированные позвонки, выступающие надо ртом, как удочка. На конце выступа находится железа, содержащая светящиеся бактерии, испускающие голубоватое свечение, похожее на светлячка. Все жертвы видят только этот огонек, сам хищник остается незаметным до самого последнего момента.

5 Щупальценосная змея Эта змея обитает в юго-восточной Азии и является водным видом, питающимся рыбой. Ее отличительна черта во внешности – это странные щупальца на морде. Эти щупальца – очень чувствительные механорецепторы, которые позволяют змее чуять движение в воде и нападать на любую рыбу, имеющую несчастье проплыть слишком близко. Еще одна способность этой змеи – это ее высокая скорость. Ей нужно всего лишь 15 миллисекунд, чтобы схватить добычу.

6 Американская зеленая кваква Воббегонги, щитоморды и грифовые черепахи используют фальшивую приманку. Однако зеленая кваква обходится без нее. Как? Она использует настоящую. На самом деле кваквы разбрасывают маленькие предметы на поверхность воды. Рыба подплывает в надежде, что это что-то съедобное, и тогда кваква хватает жертву. Не все зеленые кваквы используют эту технику, но те, кто так поступает, становятся в этом деле достаточно опытными. Были случаи, когда некоторые кваквы даже крали хлеб у людей и использовали как наживку. Никто не знает, как этот хищник научился трюку с приманкой. Может, подсмотрел у людей, может, по собственным наблюдениям, однако сам факт делает его, возможно, самым умным хищником в этом списке.

7 Хищнец Это одни из самых смертельных хищных насекомых. Они не очень быстрые, но зато используют много разных стратегий для охоты. Некоторые маскируются под муравьев, другие сливаются с окружающей средой. Один из видов хищнецов питается пауками. Когда этот жук находит паутину, то трогает ее своими лапками, привлекая паука. Тот приближается и сам оказывается в ловушке, которую построил для мух.

8 Носуха Этот енот обитает в Мексике, Центральной и Южной Америке. Молодняк живет большими группами, в то время как взрослые особи — обособленно. Носухи отличаются некими разумными свойствами, и хотя они большей частью питаются червями, яйцами, фруктами и насекомыми, у них большие клыки и мощные когти, и они могут охотиться на более крупных животных. Согласно некоторым наблюдениям одним из блюд носух является зеленая игуана. Эти большие ящерицы живут на деревьях. Поэтому носухи работают в «команде». Некоторые забираются на дерево и пугают игуану, та спрыгивает на землю, где остальные носухи тут же хватают ее.

9 Photuris светляк Светляки известны своей способностью к свету (биолюминесценции). Большинство светляков используют свой свет, чтобы общаться друг с другом и привлекать пару. У самок светляков Photinus очень короткие крылья, и они не могут летать, самцы же могут. Во время брачного периода самцы летают над землей, испуская свет для привлечения самок. Самки отвечают своим сигналом. Так как у каждого вида светляков свое свечение, самцы легко отличают своих потенциальных самок от других. Ну, в большинстве случаев. Возьмем светляков Photuris. Эти создания наблюдают за самками других видов и копируют их свечение для привлечения ничего не подозревающих самцов. Когда самец спускается на землю, его тут хватают и съедают.