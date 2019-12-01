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Появилось видео вечного шторма Гектор, снятое из космоса (Видео)

Появилось видео вечного шторма Гектор, снятое из космоса (Видео)
21:12 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии:Шторм уникален тем, что никогда не меняет своего местоположения, образуясь изо дня в день в одном и том же месте над островами Тиви.

Грозы не Земле — явление обычное, а из-за хаотичного появления ни одна из них так и не получила имени. Но Гектор, в силу своего невероятного постоянства, является исключением.

Из космоса Гектор похож на извергающийся вулкан. Но это шторм, который появляется настолько регулярно, что даже получил собственное имя. Причина удивительной регулярности шторма кроется в расположении и форме островов Тиви. Они находятся в месте слияния ветров. Морские бризы сходятся над островами, поднимаются вверх и выбрасывают влагу в верхние слои атмосферы, в результате чего создается шторм. И происходит это ежедневно, в три часа дня.

Из-за того, что условия, благодаря которым появляется Гектор, весьма стабильны, метеорологи смогли подробно изучить шторм. Теперь его даже сняли из космоса, для чего использовался японский метеоспутник Himawari-8.

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Вам, наверное, интересно, каким образом Гектор получил свое имя? Согласно объяснению, данному Австралийским бюро метеорологии, название шторму дали летчики времен Второй мировой войны. Во время своих перелетов между Папуа-Новой Гвинеей и австралийским городом Дарвином, расположенным примерно в 100 километрах к югу от островов Тиви, авиаторы использовали шторм как навигационный ориентир.

Так что Гектор — это не просто "Ого, как круто он выглядит из космоса!", а очень полезный шторм, у которого есть не только имя, но и прозвище, данное ему местными жителями, — Гектор Конвектор.

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