Ученые обнаружили в метеоритах молекулы сахара

Новости науки:NASA исследуя метеоры, обнаружили там молекулы сахара.

Несмотря на то, что сегодня нам многое известно о развитии живых организмов в процессе эволюции, мы все еще не знаем, существует ли жизнь за пределами Земли. На протяжение многих лет ученые выдвигали гипотезы и предположения о том, какие элементы являются основными строительными блоками для развития жизни во Вселенной. Однако чем больше узнают ученые, тем больше вопросов у них возникает. Так, новое исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, усложняет наше понимание того, как может возникнуть жизнь. Дело в том, что ученые проанализировали образцы двух метеоритов, которые упали на нашу планету и в которых были обнаружены молекулы сахара.

Тайны и загадки метеоритов

Как сообщают представители NASA, в прошлом нашу планету активно бомбардировали метеориты, которые содержали молекулы сахара. По мнению ученых это открытие может раскрыть новые теории о понимании происхождения жизни. Напомним, что в прошлом были обнаружены основные строительные блоки жизни, включая компоненты белков, ДНК и РНК, однако сахара являлись недостающим элементом. Исследователи полагают, что метеоритный удар позволил доставить эти молекулы на Землю.

В ходе работы исследовательская группа проанализировала образцы метеоритов методом экстракции. Это означает, что ученые извлекли исходное вещество используя воду и соляную кислоту. Такой способ позволяет разделить сахара по массам и электрическим зарядам. Так, согласно полученным результатам, один из сахаров содержит РНК-компонент рибозу — основной биологический строительный блок. Открытие того, что молекулы происходят из космоса, немного усложняет наше понимание возникновения жизни и затрудняет работу исследователей. Возможна, именно этот факт сподвигнул ученых на то, чтобы перепроверить полученные результаты, проведя еще одно исследование.

Сахар — недостающий строительный блок

Отметим, что в ходе работы команда, в которую вошли ученые из NASA и японских университетов, была очень осторожна и приложила дополнительные усилия, чтобы не загрязнить образцы. Однако, согласно исследованиям, атомы углерода, обнаруженные в молекулах сахара метеоритов, в целом отличались от тех, которые были обнаружены на Земле. В дальнейшем ученые намерены искать рибозу в неповрежденных образцах из космических скал, аналогичные полученным образцам астероида Рюгу, который сейчас находится на орбите Земли. При проведении второй проверки точность первого обнаружения будет подтверждена.

По мнению Йошихиро Фурукаваса из университета Тохаку, исследования показывают, что первая рибоза появилась в космосе, а сахар был доставлен на на нашу планету. Внеземной сахар, возможно, способствовал формированию РНК, которая, как полагают, является источником жизни на пребиотической Земле. Ожидается, что с этим открытием появятся новые теории о происхождении жизни. Дальнейший анализ позволит исследователям больше узнать о количестве сахара в инопланетных объектах.