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Ученые обнаружили в метеоритах молекулы сахара

Ученые обнаружили в метеоритах молекулы сахара
05:34 Сегодня Телеграф hi-news.ru Фото: Скриншот

Новости науки:NASA исследуя метеоры, обнаружили там молекулы сахара.

Несмотря на то, что сегодня нам многое известно о развитии живых организмов в процессе эволюции, мы все еще не знаем, существует ли жизнь за пределами Земли. На протяжение многих лет ученые выдвигали гипотезы и предположения о том, какие элементы являются основными строительными блоками для развития жизни во Вселенной. Однако чем больше узнают ученые, тем больше вопросов у них возникает. Так, новое исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, усложняет наше понимание того, как может возникнуть жизнь. Дело в том, что ученые проанализировали образцы двух метеоритов, которые упали на нашу планету и в которых были обнаружены молекулы сахара.

Тайны и загадки метеоритов

Как сообщают представители NASA, в прошлом нашу планету активно бомбардировали метеориты, которые содержали молекулы сахара. По мнению ученых это открытие может раскрыть новые теории о понимании происхождения жизни. Напомним, что в прошлом были обнаружены основные строительные блоки жизни, включая компоненты белков, ДНК и РНК, однако сахара являлись недостающим элементом. Исследователи полагают, что метеоритный удар позволил доставить эти молекулы на Землю.

В ходе работы исследовательская группа проанализировала образцы метеоритов методом экстракции. Это означает, что ученые извлекли исходное вещество используя воду и соляную кислоту. Такой способ позволяет разделить сахара по массам и электрическим зарядам. Так, согласно полученным результатам, один из сахаров содержит РНК-компонент рибозу — основной биологический строительный блок. Открытие того, что молекулы происходят из космоса, немного усложняет наше понимание возникновения жизни и затрудняет работу исследователей. Возможна, именно этот факт сподвигнул ученых на то, чтобы перепроверить полученные результаты, проведя еще одно исследование.

Сахар — недостающий строительный блок

Отметим, что в ходе работы команда, в которую вошли ученые из NASA и японских университетов, была очень осторожна и приложила дополнительные усилия, чтобы не загрязнить образцы. Однако, согласно исследованиям, атомы углерода, обнаруженные в молекулах сахара метеоритов, в целом отличались от тех, которые были обнаружены на Земле. В дальнейшем ученые намерены искать рибозу в неповрежденных образцах из космических скал, аналогичные полученным образцам астероида Рюгу, который сейчас находится на орбите Земли. При проведении второй проверки точность первого обнаружения будет подтверждена.

Упавший метеорит в Коста-Рике имеет запах брюссельской капусты (Фото)

По мнению Йошихиро Фурукаваса из университета Тохаку, исследования показывают, что первая рибоза появилась в космосе, а сахар был доставлен на на нашу планету. Внеземной сахар, возможно, способствовал формированию РНК, которая, как полагают, является источником жизни на пребиотической Земле. Ожидается, что с этим открытием появятся новые теории о происхождении жизни. Дальнейший анализ позволит исследователям больше узнать о количестве сахара в инопланетных объектах.

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НАСА, Космос, Ученые, Метеорит, Блок жизни.
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