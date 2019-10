Упавший метеорит в Коста-Рике имеет запах брюссельской капусты (Фото)

Упавший в Коста-Рике метеорит стал последним дополнением к коллекции в Полевом музее естественной истории в Чикаго - удивительная вещь - посетитель из космоса, который упал на Землю в начале этого года как метеорит.

Агуас Заркас (Aguas Zarcas) упал на Землю 23 апреля, вспыхнув в небе над провинцией Коста-Рики в виде эффектного огненного шара, сообщает метеоритное общество.

Весит метеорит примерно 1,8 кг. В отличие от многих каменистых или металлических метеоритов, он обладает характерным ароматом, который чем-то напоминает вареную брюссельскую капусты, говорится в заявлении представителей Полевого музея.

Этот запах исходит от органических соединений, таких как аминокислоты. Миллиарды лет назад такие зловонные метеориты, вероятно, были причиной того, что Земля была засыпана строительными блоками жизни, и ученые Полевого музея изучат метеорит, чтобы найти подсказки о материалах, которые сформировали нашу солнечную систему.

We are incredibly excited to have received the main mass of Aguas Zarcas from Terry Boudreaux and his family. One of the most spectacular meteorites that fell in the last 50 years. https://t.co/nu06jluXip pic.twitter.com/E9JSftLNWM

— Curator (@rapcfield) October 8, 2019