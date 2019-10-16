Упавший метеорит в Коста-Рике имеет запах брюссельской капусты (Фото)

Новости науки:Известный метеорит похож на блок грязи и имеет странный запах.

Упавший в Коста-Рике метеорит стал последним дополнением к коллекции в Полевом музее естественной истории в Чикаго - удивительная вещь - посетитель из космоса, который упал на Землю в начале этого года как метеорит.

Агуас Заркас (Aguas Zarcas) упал на Землю 23 апреля, вспыхнув в небе над провинцией Коста-Рики в виде эффектного огненного шара, сообщает метеоритное общество.

Весит метеорит примерно 1,8 кг. В отличие от многих каменистых или металлических метеоритов, он обладает характерным ароматом, который чем-то напоминает вареную брюссельскую капусты, говорится в заявлении представителей Полевого музея.

Этот запах исходит от органических соединений, таких как аминокислоты. Миллиарды лет назад такие зловонные метеориты, вероятно, были причиной того, что Земля была засыпана строительными блоками жизни, и ученые Полевого музея изучат метеорит, чтобы найти подсказки о материалах, которые сформировали нашу солнечную систему.

We are incredibly excited to have received the main mass of Aguas Zarcas from Terry Boudreaux and his family. One of the most spectacular meteorites that fell in the last 50 years. https://t.co/nu06jluXip pic.twitter.com/E9JSftLNWM — Curator (@rapcfield) October 8, 2019

Метеоритическое общество заявило, что Агуас Заркас упал на Землю 23 апреля, сверкая в небе над провинцией Алахуэла в Коста-Рике в виде впечатляющего огненного шара. Метеорит распался на части во время входа в атмосферу. Согласно сообщению, часть весом около 1162 грамма врезалась в дом, а другая часть весом около 280 грамм ударила в собачью будку.

Приблизительно 50 000 объектов были обнаружены на Земле. По словам НАСА 99,8% происходят из астероидов, остальные - камни, вырванные с Марса и нашей Луны в результате столкновений метеоров. По данным НАСА, существует три основных типа метеоритов: либо они в основном железные, либо в основном каменистые, либо смесь камня и металла в почти равных количествах.

Грязевой ком является типом каменистого метеорита, известного как углеродистый хондрит; они составляют лишь около 4% всех метеоритов, которые достигают Земли, сказал Филипп Хек, младший куратор метеоритики и полярных исследований в Полевом музее. Это необычно редкий тип, потому что в большинстве родительских астероидов интенсивное нагревание со временем меняет химию астероида и разрушает аминокислоты, сказал Хек в интервью Live Science по электронной почте.

По словам Хека, хотя многие углеродистые хондритовые метеориты содержат органические соединения, многие из них становятся загрязненными земными аминокислотами при столкновении с Землей.

Что придает ему запах брюссельской капусты? "Мы чувствуем запах летучих органических соединений, которые исходят от метеорита", - объяснил Хек. "Разные метеориты имеют разные летучие запасы, главным образом потому, что они были "приготовлены" в разной степени в течение разного времени на своих родительских астероидах. Это заставляет их пахнуть по-разному".

Другим углеродистым хондритовым метеоритом, возможно, наиболее хорошо изученным в мире, является метеорит Мерчисон, который также находится в коллекции Полевого музея. По словам Хека, этот космический камень упал в 1969 году и имеет "смоляной запах".

Но как бы ни дурно пахла космическая скала, геологи никогда не пробуют их на вкус (да, геологи иногда вылизывают свои предметы в качестве диагностического теста).

"Большинство геологов учатся облизывать свои камни. Это то, что я выучил на базовых уроках геологии в университете. Однако мы воздерживаемся от облизывания метеоритов", - сказал Хек в электронном письме.

"Во-первых, потому что мы не хотим загрязнять их. Во-вторых, потому что мы не хотим подвергать их воздействию жидкой воды, которая разрушает их, в частности, металлы и водорастворимые минералы и органику. И в-третьих, потому что некоторые метеориты содержат вредные материалы при употреблении в пищу", - пояснил он.