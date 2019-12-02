Горные пумы в опасности: токсичный туман угрожает популяции этих животных

Новости экологии:Прибрежный туман привел к резкому повышению концентрации ртути в организме горных пум.

Токсичный морской туман — еще один фактор, который угрожает популяциям животных, живущих на побережье. К такому выводу пришли исследователи из Калифорнийского университета, проанализировав анализы у пум, живущих в поясе тумана в горах Санта-Крус, и обнаружив в их организме повышенную концентрацию ртути. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Ртуть попадает в окружающую среду в результате естественных и искусственных процессов, причем последние связаны с деятельностью человека. Речь, в частности, идет о добыче полезных ископаемых и сжигании угля. Когда ртуть попадает в океан, анаэробные бактерии в глубоких водах превращают ее в метилртуть. Затем новое вещество попадает в атмосферу и выпадает вместе с туманом.

Оказавшись над землей, метилртуть падает в виде микрокапель, накапливаясь на растениях и на земле, и запускает процесс биоаккумуляции — распространения через наземную пищевую сеть.

Для человека ртуть в морских туманах не опасна, чего нельзя сказать о наземных млекопитающих — для них соединение является сильным нейротоксином. В частности, оно приводит к нарушениям памяти и двигательных функций — эти нарушения могут передаваться потомству.

Исследователи впервые проследили путь метилртути от ее возникновения в воздухе до организмов наземных млекопитающих. По словам ученых, нейротоксин сначала загрязняет растения, а именно лишайники. Затем их едят травоядные, например, олени, которые затем становятся пищей для пум.

Чтобы выяснить это, ученые проанализировали образцы меха и усов почти 100 прибрежных пум и 18 пум, живущих вдали от побережья. Результат показали, что у горных львов в зоне туманов уровень содержания метилртути в организме составляет 1 500 частей на миллиард (ppb) по сравнению с 500 ppb, наблюдаемыми у горных львов, живущих за пределами зоны тумана.