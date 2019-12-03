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В Антарктиде обнаружили огромную полынью (Фото)

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В Антарктиде обнаружили огромную полынью (Фото)
11:24 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: earth-chronicles.ru

Новости экологии:Это было похоже на то, что кто-то пробил дыру во льду.

Антарктида - самый южный континент Земли, где расположен географический Южный полюс. Замерзшая пустыня является домом для около 1000 ученых, которые живут в сложных условиях низких температур, которые иногда достигают -90C, они пытаются понять больше об истории Земли и изменении климата.

Полынья Уэдделла, или полынья моря Уэдделла, - это полынья или нерегулярная область открытой воды, окруженная морским льдом в море Уэдделла Южного океана.

Эта аномалия появлялась каждую зиму между 1974 и 1976 годами, прежде чем исчезнуть, казалось бы, навсегда.

Но ученые из NASA были ошеломлены, когда их спутники снова обнаружили эту область четыре десятилетия спустя.

Эта дыра представляет собой разновидность полыньи, область открытой воды, окруженной морским льдом. Но полынья Уэдделла не похожа ни на одну другую, в то время как большинство полыней формируются у берега, эта расположена в сотнях километров от берега.

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Он все еще в пять раз меньше, чем был в семидесятые годы, но появление этой полыньи было загадкой для ученых. 

Начиная с семидесятых годов, полярный Южный океан к югу от Антарктического циркумполярного течения расслоился, вероятно, в результате антропогенного изменения климата.

Такое расслоение может быть ответственно за возвращение полыньи моря Уэдделла.

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Исследования, Экология, Ученые, Антарктида, Полынь.
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