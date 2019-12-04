Скачать
Среда, 04.12.2019
Рада запретила импорт электричества из России
Рада запретила импорт электричества из России
Масштабный пожар в колледже: что происходит в Одессе
Масштабный пожар в колледже: что происходит в Одессе
Главному олимпийцу Украины Сергею Бубке исполнилось 56 лет
Главному олимпийцу Украины Сергею Бубке исполнилось 56 лет
Сын Джуда Лоу начал встречаться с популярной британской певицей
Сын Джуда Лоу начал встречаться с популярной британской певицей

Проблема почти решена: определен новый способ очистки городского воздуха

Проблема почти решена: определен новый способ очистки городского воздуха
14:39 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости экологии:Композит графена и диоксида титана позволят домам и улицам очищать атмосферу от загрязнений оксидами азота и органикой.

Из всех загрязнений атмосферы главное внимание привлекает парниковый углекислый газ. Однако он далеко не одинок: сегодня в нее попадают оксид и диоксид азота (NOx) и летучие органические соединения — продукты неполного сгорания топлива, различных промышленных процессов и тому подобное. Создавая методы очистки воздуха от этих веществ, ученые обращаются к диоксиду титана — соединению, которое уже широко используется, например, в красителях или солнцезащитных кремах.

Диоксид титана способен поглощать фотоны солнечного излучения и служить катализатором, который быстро нейтрализует различные опасные соединения в воздухе. Однако если до сих пор эффективность такого процесса достигала около 45 процентов, то теперь европейские и израильские разработчики довели этот показатель сразу до 70 процентов. «Секретным ингредиентом», повысившим производительность, стал графен — об этом ученые пишут в статье, опубликованной в журнале Nanoscale.

Плоские структуры графена получали эксфолиацией графита в растворе с добавлением наночастиц диоксида титана. Порошок таких крошечных структур можно назвать композитом, содержащим фотокаталитические элементы (наночастицы) в прочной матрице графена. По словам авторов, он достаточно удобен и устойчив, подходя для нанесения на любые уличные поверхности — будь то дороги, тротуары, столбы и стены зданий. А под действием солнечных лучей он пассивно очищает воздух от оксидов азота, превращая их в нитраты, уносящиеся водой.

Глобальные изменения: повышение температуры воды в океанах меняет характер осадков

Эксперименты с использованием родамина (азотсодержащего пигмента, который по своим свойствам аналогичен загрязняющим воздух веществам) показали, что композит графена и диоксида титана уничтожают его на 40 процентов эффективнее, чем чистый диоксид титана. Для оксидов азота этот показатель оказался еще выше: сразу на 70 процентов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Экология, Загрязнение, Воздух.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине произошло землетрясение
02 Из Украины уйдут снегопады и мороз: антициклон принесет потепление и гололед
03 В Украине вводят систему оценки работы глав ОГА
04 Советские авто, которые так и не вышли в серию (Фото)
05 Итоги дня 3 декабря: Пристайко на саммите НАТО и перезагрузка ГБР
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине проведут реформу занятости: что планируют изменить
В Украине проведут реформу занятости: что планируют изменить
Кабмин назначил нового главу Института нацпамяти
Кабмин назначил нового главу Института нацпамяти
В Украине произошло землетрясение
В Украине произошло землетрясение
Samsung Galaxy Fold &quot;приехал&quot; в Украину (Фото)
Samsung Galaxy Fold "приехал" в Украину (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь