В лесах Канады охотник снял на видео снежного человека

Новости экологии:В Канаде охотник случайно встретил Снежного человека и запечатлел этот момент на видео.

Во время охоты канадская семья из Онтарио услышала жуткие вопли. Их слышно на видео, снятом на смартфон опытного охотника из северо-западного Онтарио Джино Микиса. Какому зверю принадлежит крик, он определить не смог.

"Мы шли по тропе в поисках дичи и по пути назад, к машине, услышали вопль, — рассказывает Микис. — Когда существо издало первый крик, я подумал, что это лось, но потом, когда оно кричало снова и снова, я понял, что это не лось".

Микис и его жена ненадолго остановились, чтобы записать звуки. Их внук, которого можно увидеть на видео, начал кричать в ответ. Микис рассказал, что он и его семья впоследствии быстро отступили к машине, так как крики начали раздаваться все чаще и чаще.

"Я слышал крики многих диких животных, но подобных — никогда. Я охочусь с малых лет", — объяснил Микис.

Сторонники теории о существовании снежного человека подозревают, что это был именно он. Тем временем местные власти дают другое объяснение: "Наши биологи говорят, что это могло быть более крупное млекопитающее. Например, волк. Но, поскольку оно находилось на значительном расстоянии от людей, невозможно точно установить, кто это был", — заявила специалист по связям с общественностью Министерства ресурсов и лесного хозяйства Онтарио Джоланта Ковальски.

Канадец сообщил, что засел в густых зарослях, накрылся маскировочной сеткой и начал ждать появления добычи. Неожиданно стало слышно движение крупного животного, осыпавшего снег с кустарников. Движение велось в его сторону, однако сразу разглядеть существо не получилось. После этого охотник решил использовать видеокамеру, чтобы приблизить силуэт и опознать животное. В итоге на дисплее появилась крупная и высокая фигура, расположившаяся позади деревьев.

Это точно не являлось медведем, сообщил канадец, очень высокое существо было покрыто длинной шерстью. В какой-то момент из-за дерева показалась голова, обрамленная спутавшимися в подобие косичек волосами.