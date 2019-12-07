Еще так много неизведанного хранит наша планета: за 2019 год открыто 71 новых видов

Новости экологии:Исследователи добавили к нашему генеалогическому дереву 71 новый вид растений и животных, обогащая наше понимание сложной сети жизни Земли.

Ученые за год обнаружили 71 вид новых животных, рыб, насекомых и растений. Исследование, опубликованное в EurekAlert, позволит систематизировать усилия по защите видов от вымирания и антропогенной деятельности человека.

Исследование проводила международная группа ученых во главе с биологами из Калифорнийского университета. Ученые совершили экспедиции на пять континентов и изучили три океана — в результате им удалось открыть несколько десятков новых видов растений, животных, птиц и рыб.

Среди открытых видов — 17 вид рыб, 15 гекконов, восемь цветковых растений, шесть морских слизней, пять паукообразных, четыре угря, три вида муравьев, три — сцинков, два вида скатов, два вида ос, два — мхов, кораллов и ящериц.

"Несмотря на десятилетия неустанной работы по изучению как самых освоенных, так и отдаленных мест на Земле, биологи считают, что более 90% видов до сих пор остаются неизвестными. Богатое разнообразие растений и животные — это то, что позволяет жизни на нашей планете процветать: взаимосвязь всех живых систем обеспечивает коллективную устойчивость перед лицом климатического кризиса. Каждый вновь обнаруженный вид служит важным напоминанием о роли, которую мы играем в сохранения естественных экосистем" - говорит Шеннон Беннетт, ведущий автор исследования.