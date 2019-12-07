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Тревожный звоночек: океаны очень быстро теряют кислород

Тревожный звоночек: океаны очень быстро теряют кислород
15:32 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости экологии:Исследование показало, что количество мест с низким содержанием кислорода вдоль побережья во всем мире увеличилось с 45 в 1960-х годах до 700.

Мировой океан за последние 60 лет потерял около 2% кислорода. Об этом говорится в докладе исследователей из Международного союза охраны природы и природных ресурсов, в которую входят 67 ученых из 17 стран.

В докладе Международного союза охраны природы и природных ресурсов рассказали о совместном исследовании 67 ученых из 17 стран. Они установили, что с 1960 по конец 2019 года уровень кислорода в Мировом океане снизился примерно на 2%. Это явление, которое они также называют «деоксигенацией», в значительной степени объясняется изменением климата, хотя эту проблему усугубляет и деятельность человека. Одним из примеров такой деятельности является сток питательных веществ из удобрений, который позже попадает в водоток.

Это снижение может показаться незначительным, однако ученые отмечают, что даже такой уровень потерь скажется на жизнедеятельности животных, — отмечает Дэн Лаффоли, редактор доклада. «Если вы считаете, что 2% — это небольшая потеря, то попробуйте взобраться на Эверест, и по пути такая потеря будет казаться вам очень значительной».

«Это одна из тенденций, которая не доносится до общественности, но сильно влияет на окружающую среду, — отметил Ким Кобб, климатолог и директор программы глобальных изменений штата Джорджия. Мы можем заметить последствия этих изменений — например, она повлияла на массовое вымирание рыб на побережье океана в нескольких частях США».

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Кроме того, потеря кислорода в океане является достаточно значительной, чтобы повлиять на круговорот азота и фосфора, которые «необходимы для жизни на Земле», — отметили ученые.

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Экология, Мировой океан, Океан, Кислород.
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