Таким, каким он был раньше, он уже не станет: самый красивый водопад Виктория совсем высох (Фото)

Новости экологии:Всемирно известный водопад Виктория, расположенный на реке Замбези в Южной Африке, из-за засухи на некоторых участках превратился в ручей.

Есть опасения, что однажды он может вовсе иссякнуть, если не предпринять срочные меры. Уровень воды на водопадах, которые граничат с Замбией и Зимбабве, в настоящее время упал до самого низкой отметки за последние 25 лет. Поток водопада Виктория сократился в среднем на 50 %, что оказывает влияние на местные фермы и число туристов.

"Эти фотографии являются ярким напоминанием о влиянии изменения климата на нашу окружающую среду и средства к существованию. Несомненно, что такие развивающиеся страны, как Замбия, больше всего страдают от изменения климата и его последствий", — сказал президент Замбии Эдгар Чагва Лунгу.

Обычно уровень воды на водопадах уменьшается в течение сухого сезона с мая по ноябрь. Однако, по сообщениям официальных лиц, в этом году произошло беспрецедентное снижение уровня воды, а дожди еще не наступили.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elaine Frost (@elainefrostwriter) 5 Дек 2019 в 12:02 PST

По оценкам, два миллиона человек в Замбии голодают и нуждаются в продовольственной помощи, поскольку засуха нанесла удар по сельскому хозяйству. Страна, не имеющая выхода к морю, сильно зависит от гидроэнергетики и резко сократила количество производимой электроэнергии. В Замбии и Зимбабве ежедневно происходят отключения электроэнергии, а водохранилище Кариба, образовавшееся в результате строительства плотины для ГЭС, сократилось на четверть. "Мы близки к той отметке, когда придется прекратить производство электроэнергии", — заявил министр финансов страны Мтули Нкубе.

Горнодобывающая промышленность пострадала от снижения электромощностей, и лидер Замбии пересмотрел рост ВВП своей страны с 4 % до 2 %. По словам господина Лунгу, экономика Замбии должна вырасти на 7 %, чтобы иметь какое-либо значимое влияние на уровень бедности. В интервью Sky News глава государства упомянул о политике президента США Дональда Трампа в отношении изменения климата: "У нас нет времени на игры. Это серьезная проблема, и мы удивляемся, когда люди тривиализируют ее и говорят, что она не настоящая. Они живут в другом мире, но мы живем в Замбии и в полной мере ощущаем влияние изменения климата на нашу жизнь".

Водопад Виктория — крупнейший в мире, его общая ширина составляет 1708 метров, а высота — 108 метров. Он был назван в честь британской королевы Виктории шотландским исследователем Дэвидом Ливингстоном, который, как полагают, был первым европейцем, увидевшим его в 1855 году. На местном языке водопад известен как Mosi-oa-Tunya ("дым, который гремит"). В списке Всемирного наследия официально признаны оба названия.