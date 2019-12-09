Эффективное решение: установка фонарей на рыболовные сети сократит улов черепах и дельфинов

Новости экологии:Установка светодиодных фонарей на рыболовные сети может помочь предотвратить случайный улов животных, таких как зеленые морские черепахи и дельфины.

Рыболовные сети являются одними из основных способов поимки рыбы с древних времен. Структура сетей устроена таким образом, что сеть запутывается, когда рыба пытается выбраться из нее. При этом в такие сети попадает не только рыба, но и другие морские животные.

По мнению исследователей из Университета Эксетера и перуанской природоохранной организации ProDelphinus, установка таких огней поверх плавающих сетей значительно снижает случайный вылов.

Исследование, проведенное в трех перуанских портах в период с 2015 по 2018 годы, показало, что установка огней на сети сокращает улов морских черепах на 70%, а дельфинов и морских свиней — на 66%. Кроме того, огни снижают на 85% нежелательную гибель птиц, которые садятся на рыболовные сети и пытаются выловить из них рыбу.

В рамках исследования поплавковые линии из 864 сетей были оснащены светодиодными фонарями. Они были установлены каждые 10 м — это снизило улов морских животных, при этом практически не повлияв на размер основного рыбного улова.