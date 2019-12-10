Через 10 лет, а то и раньше: последние ледники в Тихом океане скоро растают

Новости экологии:Исследование показало, что последние тропические ледники по обе стороны Тихого океана могут исчезнуть в течении десятилетия.

Продолжающееся глобальное потепление приводит к значительному сокращению и исчезновению ледников в тропиках. Ледники в Африке, Новой Гвинее и Венесуэле могут исчезнуть уже в ближайшее время. Это приведет к повышению уровня моря, что, в свою очередь, станет причиной более частых и более интенсивных штормов.

Исследователи изучили ледяной покров на вершине горы Пунчак-Джая в западной части острова Новая Гвинея. Ледник тает уже 150 лет, а с 2015 года это процесс ускорился — отчасти из-за сильного Эль-Ниньо.

Модель, созданная учеными, показывает, что лед на горе полностью исчезнет во время следующего сильного Эль-Ниньо, которое может произойти через 10 лет — а, вероятно, и раньше.

По словам исследователей, то же самое произойдет с тропическими ледниками на горе Килиманджаро в Танзании и Кельчкая в Перу. Ледники на вершине гор по всему миру способствуют от трети до половины ежегодного повышения уровня моря в океанах, отмечается в исследовании.

Они [тропические ледники] гораздо более уязвимы к повышению температуры, потому что они меньше и теплее арктических — и находятся ближе к порогу плавления - говорит Лонни Томпсон, ведущий автор исследования.