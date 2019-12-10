Скачать
Вторник, 10.12.2019
"Оснований для эйфории нет": Порошенко прокомментировал итоги "нормандского саммита"
"Оснований для эйфории нет": Порошенко прокомментировал итоги "нормандского саммита"
Загороднюк о разведении войск: Как хотела Россия не будет
Загороднюк о разведении войск: Как хотела Россия не будет
Есть изменения: состав сборной Украины на Хохфильцен
Есть изменения: состав сборной Украины на Хохфильцен
Через 10 лет, а то и раньше: последние ледники в Тихом океане скоро растают
Последние ледники в Тихом океане скоро растают

Через 10 лет, а то и раньше: последние ледники в Тихом океане скоро растают

Смотрите фото (3)
Через 10 лет, а то и раньше: последние ледники в Тихом океане скоро растают
17:01 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости экологии:Исследование показало, что последние тропические ледники по обе стороны Тихого океана могут исчезнуть в течении десятилетия.

Продолжающееся глобальное потепление приводит к значительному сокращению и исчезновению ледников в тропиках. Ледники в Африке, Новой Гвинее и Венесуэле могут исчезнуть уже в ближайшее время. Это приведет к повышению уровня моря, что, в свою очередь, станет причиной более частых и более интенсивных штормов.

Исследователи изучили ледяной покров на вершине горы Пунчак-Джая в западной части острова Новая Гвинея. Ледник тает уже 150 лет, а с 2015 года это процесс ускорился — отчасти из-за сильного Эль-Ниньо.

Модель, созданная учеными, показывает, что лед на горе полностью исчезнет во время следующего сильного Эль-Ниньо, которое может произойти через 10 лет — а, вероятно, и раньше. 

По словам исследователей, то же самое произойдет с тропическими ледниками на горе Килиманджаро в Танзании и Кельчкая в Перу. Ледники на вершине гор по всему миру способствуют от трети до половины ежегодного повышения уровня моря в океанах, отмечается в исследовании.

 Глобальное потепление наносит ущерб рыбным промыслам трески в Аляске

Они [тропические ледники] гораздо более уязвимы к повышению температуры, потому что они меньше и теплее арктических — и находятся ближе к порогу плавления -  говорит Лонни Томпсон, ведущий автор исследования.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Экология, Ледник, Глобальное потепление, Климат, Изменение климата.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Главные причины, почему вы должны есть чеснок каждый день
02 Судьба не зависит от линий на ладонях: так о чем же они говорят
03 Отвод вооружений и формула Штайнмайера: о чем договорились Зеленский и Путин
04 Итоги дня 9 декабря: "Нормандский саммит" и "крымская" резолюция ООН
05 Маникюр на Новый год 2020: самые стильные идеи и новинки (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Чем интересовались украинцы в 2019: лидеры Google поиска
Чем интересовались украинцы в 2019: лидеры Google поиска
Нафтогаз резко снизил цену на газ для населения
Нафтогаз резко снизил цену на газ для населения
Милованов рассказал, когда зарплаты украинцев догонят польские
Милованов рассказал, что нужно для "зарплат как в Польше"
&quot;Матрица 4&quot;: каст фильма пополнился новым актером
"Матрица 4": каст фильма пополнился новым актером
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь