Глобальное потепление наносит ущерб рыбным промыслам трески в Аляске

Новости экологии:Это первый раз, когда рыбный промысел закрылся из-за проблем с низким запасом промысловой рыбы.

В беспрецедентном ответе на исторически низкую численность тихоокеанской трески федеральный рыбный промысел трески в заливе Аляска на сезон 2020 года - закрывается.

Потепление температуры океана наносит ущерб целому ряду рыбных промыслов Аляски, беспокоя биологов, местных жителей и рыбаков с низкой отдачей, которые ставят под угрозу рыболовство как средство к существованию.

Оценка запасов этой осенью поставила популяции трески залива на исторический минимум, согласно биологу-исследователю NOAA Стиву Барбо, который написал отчет.

Как сообщалось ранее, рыболовные сети являются одними из основных способов поимки рыбы с древних времен. Структура сетей устроена таким образом, что сеть запутывается, когда рыба пытается выбраться из нее. При этом в такие сети попадает не только рыба, но и другие морские животные.