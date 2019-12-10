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Глобальное потепление наносит ущерб рыбным промыслам трески в Аляске

Глобальное потепление наносит ущерб рыбным промыслам трески в Аляске
10:04 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии:Это первый раз, когда рыбный промысел закрылся из-за проблем с низким запасом промысловой рыбы.

В беспрецедентном ответе на исторически низкую численность тихоокеанской трески федеральный рыбный промысел трески в заливе Аляска на сезон 2020 года - закрывается.

Потепление температуры океана наносит ущерб целому ряду рыбных промыслов Аляски, беспокоя биологов, местных жителей и рыбаков с низкой отдачей, которые ставят под угрозу рыболовство как средство к существованию.

Оценка запасов этой осенью поставила популяции трески залива на исторический минимум, согласно биологу-исследователю NOAA Стиву Барбо, который написал отчет.

Тревожный звоночек: океаны очень быстро теряют кислород 

Как сообщалось ранее, рыболовные сети являются одними из основных способов поимки рыбы с древних времен. Структура сетей устроена таким образом, что сеть запутывается, когда рыба пытается выбраться из нее. При этом в такие сети попадает не только рыба, но и другие морские животные.

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Экология, Рыба, Глобальное потепление, Аляска, Потепление, Треска, Рыбные промыслы, Ущерб рыбным промыслам трески.
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