Увеличение площадей агломераций влияет на биоразнообразие за их пределами

Новости экологии:Исследователи из нескольких немецких университетов пришли к выводу, что рост городов приводит к резкому сокращению биоразнообразия за их пределами.

Известно, что строительство новых районов и расширение площади городов приводит к снижению биоразнообразия в них. Это связано с вырубкой лесов при строительстве и другими факторами нарушения естественной среды обитания животных и птиц.

Теперь исследователи выяснили, как увеличение площади агломерации влияет на биоразнообразие за ее пределами. Ученые проанализировали более 900 исследований и пришли к выводу, что строительство новых районов сокращает биоразнообразие в радиусе нескольких десятков километров на 50%.

Сильнее всего это влияние заметно в Китае, Бразилии и Нигерии — всего, по прогнозам исследователей, с 2000 до 2030 год города по всему миру увеличатся на 290 000 кв. км — это больше площади Великобритании.

Помимо прямого влияния расширения городов, исследователи обнаружили косвенное — оно предполагает загрязнение почвы и воздуха вокруг городов. Речь идет о ведении сельского хозяйства и производстве на окраине городов, которые необходимы для обеспечения городских жителей пищей. По оценке исследователей, площадь земли, необходимой для организации питания жителей городов, в 36 раз превышает площадь всех городов мира.