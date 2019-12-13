В лесах Амазонии нашли самое высокое дерево

Новости экологии:Такие деревья растут в отдаленном регионе северной Бразилии, вдали от человеческой деятельности. Возраст деревьев может превышать 400 лет.

Огромную значимость деревьев на нашей планете невозможно переоценить. Чем больше дерево, тем больше оно поглощает углекислого газа. В ходе нового исследования было обнаружено самое высокое известное дерево в Амазонии, возвышающееся на высоту 88,5 метров, сообщается на сайте Кембриджского Университета.

Группа гигантских деревьев была обнаружена профессором Эриком Горгенсом с использованием LIDAR - метода дистанционного зондирования с использованием лазерного сканера на самолете.

Интересно, что все они принадлежат к одному виду - Dinizia Excelsa , известному на португальском языке как Angelim Vermelho .

Тоби Джексон, научный сотрудник Института охраны природы Кембриджского университета, присоединился к профессору Горгенсу для экспедиции к этим гигантам. Команда проверила высоту самого высокого дерева и собрала образцы, чтобы попытаться понять, что делает этот лес таким особенным.