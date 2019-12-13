Скачать
Пятница, 13.12.2019
Субсидии и льготы на коммуналку: что выгоднее оформить
Субсидии и льготы на коммуналку: что выгоднее оформить
Убийство Шеремета: суд избирает меру пресечения задержанным (Видео)
Убийство Шеремета: суд избирает меру пресечения задержанным (Видео)
Семеренко вошла в топ-10 женского спринта в Хохфильцене
Семеренко вошла в топ-10 женского спринта в Хохфильцене
Какой завтра праздник: обычаи, традиции 14 декабря
Какой завтра праздник: обычаи, традиции 14 декабря

В лесах Амазонии нашли самое высокое дерево

В лесах Амазонии нашли самое высокое дерево
13:19 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии:Такие деревья растут в отдаленном регионе северной Бразилии, вдали от человеческой деятельности. Возраст деревьев может превышать 400 лет.

Огромную значимость деревьев на нашей планете невозможно переоценить. Чем больше дерево, тем больше оно поглощает углекислого газа. В ходе нового исследования было обнаружено самое высокое известное дерево в Амазонии, возвышающееся на высоту 88,5 метров, сообщается на сайте Кембриджского Университета.

Группа гигантских деревьев была обнаружена профессором Эриком Горгенсом с использованием LIDAR - метода дистанционного зондирования с использованием лазерного сканера на самолете. 

Интересно, что все они принадлежат к одному виду - Dinizia Excelsa , известному на португальском языке как Angelim Vermelho . 

Вся надежда на леса и поля: ученые пытаются усилить поглощение парниковых газов

Тоби Джексон, научный сотрудник Института охраны природы Кембриджского университета, присоединился к профессору Горгенсу для экспедиции к этим гигантам. Команда проверила высоту самого высокого дерева и собрала образцы, чтобы попытаться понять, что делает этот лес таким особенным.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Экология, Лес, Амазонка, Деревья, Самое высокое дерево, Деревья в Амазонке.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Крайне осторожно: почему сыр не нужно есть каждый день
02 Какие продукты категорически нельзя совмещать с чаем
03 День Андрея Первозванного 2019: красивые поздравления в стихах и открытках
04 Динамо 1:1 Лугано: события матча (Видео)
05 День Андрея Первозванного: что категорически нельзя делать в этот день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Новый год 2020: во сколько обойдется праздничный стол
Новый год 2020: во сколько обойдется праздничный стол
Зеленский предлагает Раде упростить получение гражданства
Зеленский предлагает Раде упростить получение гражданства
Трамп поздравил Джонсона и анонсировал большое торговое соглашение с Британией
Трамп анонсировал большое торговое соглашение с Британией
Трагедия в Москве: ушла из жизни известная актриса
Трагедия в Москве: ушла из жизни известная актриса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь