Вся надежда на леса и поля: ученые пытаются усилить поглощение парниковых газов

Новости экологии:Ученым придется найти способ для усиления поглощения парниковых газов наземными экосистемами, такими как леса и луга.

Сейчас 30% всего CO2, выбрасываемого в атмосферу в результате деятельности человека, поглощается именно этими экосистемами, но в будущем людям придется усилить их эффективность для переработки уже существующих парниковых газов.

Чистый баланс углекислого газа между атмосферой и землей называется «чистый поток CO2», который представляет собой сумму поглощения его при фотосинтезе (-) и выбросах (+) в результате дыхания, разложения органических веществ в почве, лесных пожаров. На этот баланс негативно влияют изменения в землепользовании, такие как вырубка и переустройство лесов в сельскохозяйственные угодья.

До сих пор ученые в различных областях наук о Земле предлагали множество методов оценки чистого потока CO2, включая модели биосферы и атмосферные инверсии. Эти методы не дают последовательных результатов, пока мы не добавим CO2, который выделяется в атмосферу реками и озерами, к моделям биосферы - говорит автор исследования Касаюки Кондо.

Методы оценки чистого потока CO2 от Земли.

В итоге авторы пришли к выводу, что минимизировать чистые потоки CO2 в атмосфере можно только за счет увеличения эффективности поглощения существующих парниковых газов. В основном это можно сделать, работая с наземными экосистемами, отмечают ученые. Однако на сегодняшний день не ясно, как массово увеличить поглощение углекислого газа растениями.