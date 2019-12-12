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Четверг, 12.12.2019
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Вся надежда на леса и поля: ученые пытаются усилить поглощение парниковых газов

Вся надежда на леса и поля: ученые пытаются усилить поглощение парниковых газов
19:32 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости экологии:Ученым придется найти способ для усиления поглощения парниковых газов наземными экосистемами, такими как леса и луга.

Сейчас 30% всего CO2, выбрасываемого в атмосферу в результате деятельности человека, поглощается именно этими экосистемами, но в будущем людям придется усилить их эффективность для переработки уже существующих парниковых газов.

Чистый баланс углекислого газа между атмосферой и землей называется «чистый поток CO2», который представляет собой сумму поглощения его при фотосинтезе (-) и выбросах (+) в результате дыхания, разложения органических веществ в почве, лесных пожаров. На этот баланс негативно влияют изменения в землепользовании, такие как вырубка и переустройство лесов в сельскохозяйственные угодья.

До сих пор ученые в различных областях наук о Земле предлагали множество методов оценки чистого потока CO2, включая модели биосферы и атмосферные инверсии. Эти методы не дают последовательных результатов, пока мы не добавим CO2, который выделяется в атмосферу реками и озерами, к моделям биосферы - говорит автор исследования Касаюки Кондо.

Методы оценки чистого потока CO2 от Земли.

Нам всем конец? Парниковые газы достигли рекордной отметки

В итоге авторы пришли к выводу, что минимизировать чистые потоки CO2 в атмосфере можно только за счет увеличения эффективности поглощения существующих парниковых газов. В основном это можно сделать, работая с наземными экосистемами, отмечают ученые. Однако на сегодняшний день не ясно, как массово увеличить поглощение углекислого газа растениями.

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Все по теме:

Экология, Атмосфера, Экосистема, Углекислый газ, Парниковые газы.
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