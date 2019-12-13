Скачать
Пятница, 13.12.2019
Какая сфера "провисает"? В Еврокомиссии дали совет Украине
Какая сфера "провисает"? В Еврокомиссии дали совет Украине
Аваков рассказал о ряде новых деталей в деле Маркива
Аваков рассказал о ряде новых деталей в деле Маркива
Атлас: Джошуа не побьет Фьюри или Уайлдера
Атлас: Джошуа не побьет Фьюри или Уайлдера
Как именно изменения климата влияет на состояние дорожного покрытия
Как именно изменения климата влияет на состояние дорожного покрытия

Как именно изменения климата влияет на состояние дорожного покрытия

Как именно изменения климата влияет на состояние дорожного покрытия
21:15 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии:Ученые использовали компьютерную модель, чтобы показать, как увеличение количества осадков, вызванное изменением климата, может привести к разрушениям дорог.

Объединив данные о дорожных сетях с топографией, исследователи смогли увидеть “переломные моменты”, в которых даже небольшое локализованное увеличение количества осадков может повлиять на проезжие части.

“Чтобы подготовиться к изменению климата, мы должны знать, где наводнение приводит к самым большим сбоям в транспортных маршрутах. Небольшое повреждение, вызванное наводнением, может вызвать резкие и широко распространенные сбои в дорожных артериях”, - сказал ведущий автор и сетевой ученый Цзяньси Гао, доцент компьютерных наук в Политехническом институте Ренсселера.

Гао и его команда объединили традиционные научные модели, используемые для прогнозирования того, как конкретные нарушения повлияют на дорожные сети, с экологическими научными моделями, используемыми для прогнозирования того, как рельеф влияет на наводнение в районе, что позволило создать более точный метод для прогнозирования того, как потенциальные осадки и наводнения могут повлиять на дороги.

Ледяной покров Гренландии начал таять в семь раз быстрее

Например, Гао установил, что увеличение на 5 мм осадков во Флориде разрушило 50% дорожной сети, и что такое же количество осадков в провинции Хунань Китая разрушило 42% местной дорожной сети.

Чтобы проверить точность своей модели, Гао и его команда сравнили свои прогнозы для дорог в Юго-Восточном Техасе и Хьюстоне во время урагана "Харви" с фактическим отчетом о повреждениях и блокировке движения.

Ураган Харви вызвал одни из самых обширных дорожных аварий в истории США, и наша модель предсказала этот ущерб. Теперь мы разработали математические уравнения для прогнозирования подобных катаклизмов, сказали исследователи.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Экология, Глобальное потепление, Климат, Катаклизмы, Изменения Климата, дороги. человечество.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какие продукты категорически нельзя совмещать с чаем
02 Крайне осторожно: почему сыр не нужно есть каждый день
03 В Кабмине дали прогноз по курсу доллара и росту цен
04 День Андрея Первозванного 2019: красивые поздравления в стихах и открытках
05 Шесть вредных привычек, которые разрушают иммунитет
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Шебелинском месторождении начали бурение новой скважины
На Шебелинском месторождении начали бурение новой скважины
Меркель объяснила продление санкций против РФ
Меркель объяснила продление санкций против РФ
Где дешевле? Госстат провел аудит украинских АЗС
Где дешевле? Госстат провел аудит украинских АЗС
Жена Владимира Остапчука намекнула о возможной причине развода (Фото)
Жена Владимира Остапчука намекнула о возможной причине развода (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь