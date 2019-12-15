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Японские ученые привлекли черепах к анализу морской воды

Японские ученые привлекли черепах к анализу морской воды
01:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости экологии:Японские ученые собирают данные о температуре морской воды с помощью черепах.

Ученые из Японии разработали новый метод сбора данных о температуре морской воды на разных глубинах - для этого они задействовали черепах.

Об этом информирует NHK.

«Исследовательская группа из Японии разработала метод, который повышает точность долгосрочных прогнозов температуры морской воды. Он основан на получении данных с помощью черепах», - говорится в сообщении.

Как отмечается, исследователи из Японского агентства морских геологических наук и технологий некоторое время назад прикрепили датчики температуры воды к пяти морским черепахам, которые выбрались на берег в Индонезии, чтобы отложить яйца.

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Эти приборы способны измерять температуру на разных глубинах и отправлять данные через спутник.

За три месяца черепахи проплыли более тысячи километров, благодаря им удалось собрать данные с глубин до 250 метров. Исследователи уточняют, что получили разрешение властей на установку приборов на черепахах.

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Все по теме:

Япония, Черепаха, Море.
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