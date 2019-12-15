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Климат очень быстро меняется: какие последствия грозят Арктике

Климат очень быстро меняется: какие последствия грозят Арктике
22:39 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии:На данном этапе регион находится в процессе стремительной трансформации.

Во вторник, 10 декабря, Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) выпустило свой ежегодный доклад по Арктике (Arctic Report Card), и результаты показывают, что регион находится в процессе стремительной трансформации. Сокращаются природные популяции, тают морской лед и вечная мерзлота, которая высвобождает углерод, ускоряющий изменение климата.

В этом году в докладе отмечены некоторые новые моменты, в том числе влияние сдвига ветровых паттернов и то, насколько уязвимы коренные жители Арктики.

Самым ярким признаком перемен в Арктике является повышение температуры. Средняя температура за последние 12 месяцев заняла второе по величине место с 1900 года, превысив норму на 1,9 °C. Это способствует таянию морского ледяного покрова, который сокращается по толщине и протяженности. Хрупкое состояние льда делает его уязвимым для случайных погодных явлений, например, когда струйное течение приносит на север теплые южные ветры. Именно это и произошло осенью 2018 года, когда теплые юго-западные ветры препятствовали замерзанию морского льда вдоль побережья Берингова моря. Это случилось снова зимой 2019 года и продолжалось до весны. Как отмечают ученые, раньше такие случаи не оказывали большого влияния, потому что ледяной покров в это время был уже сформированным и достаточно толстым.

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В результате наплыва теплого воздуха, связанного с волнами тепла, которые обрушились на Европу в этом году, ледяной покров Гренландии подвергся масштабному летнему таянию. Единственным годом с еще большим таянием был 2012.

Помимо долгосрочной угрозы роста уровня моря, потеря морского льда в Арктике наносит ущерб образу жизни местных сообществ, которым необходим стабильный ледяной покров для перемещения и поиска пищи. Кроме того, из-за таяния в регионе многие коренные семьи вынуждены отказаться от традиционного способа хранения продуктов в ледяных подвалах.

Ледяной покров Гренландии начал таять в семь раз быстрее

В этом году в докладе также содержится предупреждение о таянии вечной мерзлоты, которое высвобождает углерод в атмосферу с большей скоростью, чем его поглощают растения. Оценки количества выбросов углерода в Арктике варьируются от 300 до 600 миллионов тонн.

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Арктика, Глобальное потепление, Последствия.
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