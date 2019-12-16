Появляются в необычных местах: медведи гризли начали мигрировать

Новости экологии:Медведи гризли в Канаде начали появляться в необычных для них местах.

Медведей гризли начали замечать представители северных народностей Канады, которые живут рядом с морем Бофорта. Например, охотники из населенного пункта Инувик — самого крупного поселения коренных жителей Канады в регионе, где живет 3,4 тыс. человек, сообщили ученым, что вместе с белыми медведями теперь по территории ходят гризли.

Кроме того, их обнаружили на острове Виктория и на небольшом острове Бенкс, где расположено поселение Сакс-Харбор.

Ученые считают, что появление в этих северных регионах медведей гризли связано с изменением климата и таянием ледников. Сейчас специалисты попросили охотников поставить камеры в районе, где видели медведей гризли, чтобы начать изучение их миграции.

Еще одной причиной миграции медведей гризли могли стать участившиеся в последние годы арктические лесные пожары, а также деятельность человека. Кроме того, в этих арктических районах Канады могут появиться птицы, насекомые и рыбы, которые раньше здесь никогда не обитали.

В Канаде обитают около 25 тыс. медведей гризли. Сейчас основным ареалом их являются западные провинции Альберта и Британская Колумбия, но также хищников можно встретить в северной части Манитобы и в арктических регионах Юкон, Нунавут и Северо-Западные территории.