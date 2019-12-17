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Прекрасна, но, вероятно, убьет тебя: на побережье Австралии вынесло необычную медузу

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Прекрасна, но, вероятно, убьет тебя: на побережье Австралии вынесло необычную медузу
15:25 Сегодня Телеграф Фото: facebook.com

Новости экологии:Исследователи пока не определили точно вид необычного существа.

На побережье австралийского города Байрон-Бей вынесло редчайшую медузу.

Снимки уникального существа ярко-фиолетового цвета с плотным комковатым участком на вершине появились на страничке Байрон-Бей в Facebook. Многие жители просто в восторге от увиденной медузы.

"Это прекрасно, но, вероятно, убьет тебя", - говорится в одном из комментариев. Многие считают, что медуза окрасилась из-за запрещенных веществ, выброшенных в океан. "Кто-то, вероятно, выбросил свой запас наркотиков в океан, вот результат", - говорится в одном посте.

Исследователь планктона Джулиан Урибе-Паломино из Организации научных и промышленных исследований Содружества (CSIRO) сказал, что, для того, чтобы быть полностью уверенным в том, что это за вид, необходимо провести экспертизу. Ученый считает, что это короновая медуза, известная под научным названием Кефея Кефея.

Медузы из данного семейства, как правило, встречаются в открытом океане, поэтому их редко можно увидеть выброшенными на берег. Они обычно находятся в Индийском и Тихом океанах, в Красном море, в Восточной Атлантике и в водах Атлантики у Западной Африки, согласно Атласу Живой Австралии.

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Исследователь призвал всех, кто еще найдет такое существо, связаться с ним и поделиться информацией и снимками.

"Поощрение людей предоставлять информацию может помочь исследователям отслеживать распределение видов, а также определять частоту наблюдений и сезонность этих животных", - сказал Джулиан.

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Австралия, Экология, Медуза, Существо, Исследователь.
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