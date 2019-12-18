Климат Японии находится под угрозой учащения снегопадов

Новости экологии:Жители Японии могут оказаться под угрозой сильнейших снегопадов.

В Японии температуры продолжают расти. Если ситуация не изменится в ближайшее время, жители Японии могут оказаться под угрозой сильных снегопадов. Снегопады в 60 см. и выше на территории Японии совершаются каждые 42 года. По версии ученых, ситуация может существенно изменится, и к концу века мощные снегопады, возможно, будут происходить каждые 8 лет.

Недавние исследование метеорологов в "Стране восходящего солнца" показало, что сильные и длительные снегопады неизбежны. Если климат будет меняться и дальше, то сильные снегопады будут поражать Японию в пять раз чаще чем раньше.

Експерементаторы из университета Тохоку и Института метеорологических исследований японского метеорологического агентства использовали суперкмпютер, чтобы подробно смоделировать дальнейшее состояние климата в стране.

Согласно результатам эксперимента, вероятность того, что сверхтяжелые снегопады (60 см. снега или больше) увеличатся в пять раз, есть вполне осуществимой.

Под угрозами сильны снегопадов в первую очередь будут горные районы вдоль восточнго побережья Японии, особенно регион от префектуры Ямагата до префектуры Гифу.

По словам Такахиро Сасаи - иследователя из Университета Тохоку, сильные снегопады, которые сейчас случаются примерно один раз в 42 года, могут произойти с большей вероятностью один раз в восемь или девять лет".