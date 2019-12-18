Скачать
Среда, 18.12.2019
Украинцы с 1 марта будут ездить в Россию по загранпаспортам
Украинцы с 1 марта будут ездить в Россию по загранпаспортам
Снятие депутатской неприкосновенности: Рада приняла важный закон
Снятие депутатской неприкосновенности: Рада приняла важный закон
Динамо vs Александрия: все результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
Динамо vs Александрия: все результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
Мессенджер WhatsApp рекомендуют срочно обновить
Мессенджер WhatsApp рекомендуют срочно обновить

Климат Японии находится под угрозой учащения снегопадов

Климат Японии находится под угрозой учащения снегопадов
12:06 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости экологии:Жители Японии могут оказаться под угрозой сильнейших снегопадов.

В Японии температуры продолжают расти. Если ситуация не изменится в ближайшее время, жители Японии могут оказаться под угрозой сильных снегопадов. Снегопады в 60 см. и выше на территории Японии совершаются каждые 42 года. По версии ученых, ситуация может существенно изменится, и к концу века мощные снегопады, возможно, будут происходить каждые 8 лет.

Недавние исследование метеорологов в "Стране восходящего солнца" показало, что сильные и длительные снегопады неизбежны. Если климат будет меняться и дальше, то сильные снегопады будут поражать Японию в пять раз чаще чем раньше.

Експерементаторы из университета Тохоку и Института метеорологических исследований японского метеорологического агентства использовали суперкмпютер, чтобы подробно смоделировать дальнейшее состояние климата в стране.

В Канаде прошел аномальный снегопад: 30 см снега за день

Согласно результатам эксперимента, вероятность того, что сверхтяжелые снегопады (60 см. снега или больше) увеличатся в пять раз, есть вполне осуществимой.

Под угрозами сильны снегопадов в первую очередь будут горные районы вдоль восточнго побережья Японии, особенно регион от префектуры Ямагата до префектуры Гифу.

По словам Такахиро Сасаи  - иследователя из Университета Тохоку, сильные снегопады, которые сейчас случаются примерно один раз в 42 года, могут произойти с большей вероятностью один раз в восемь или девять лет".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Экология, Снегопад, Жители Японии, Климат Японии, Сверхтяжелые снегопады.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вот это поворот: "Слуги народа" внесли в Раду законопроект о продлении земельного моратория
02 Итоги дня 17 декабря: Зеленский в Азербайджане, столкновения под Радой и санкции против Украины
03 Без снега и мороза: в Украине продержится аномальное тепло
04 Дорогие вещи не показатель: лайфхаки от стилистов, как выглядеть презентабельно
05 Можно ли есть сырое тесто: вред или польза?
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Что делать украинцам, оплатившим коммуналку до начисления субсидий: инструкция
Что делать, если оплатили коммуналку до начисления субсидий
Украина и Румыния подписали соглашение о импорте газа
Украина и Румыния подписали соглашение о импорте газа
Украинцы назвали самые любимые праздники
Украинцы назвали самые любимые праздники
В Instagram появилась страница новорожденного ребенка модели Шанель Иман (Фото)
В Instagram появилась страница новорожденного ребенка модели Шанель Иман (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь