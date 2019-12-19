Сбегает в океан: ледник Купол Вавилова с рекордной скоростью растает (Видео)

Новости экологии:Американские ученые создали видеомодель, на которой показано, как быстро огромный ледник на Северной Земле в российской Арктике сползает в воду.

Ученые из Корнеллского университета (США) на основе спутниковых снимков, полученных с лета 2015 года по лето 2018-го, создали видеомодель и показали, с какой рекордной скоростью ледник Купол Вавилова, расположенный на необитаемом архипелаге Северная Земля (Красноярский край), буквально утекает в море.

Как отмечают ученые, это первый зарегистрированный случай образования постоянного ледяного потока. Причем поначалу исследователи думали, что имеют дело с рядовым сёрджем — временным, резким и быстрым движением ледников, скорость которого может достигать 300 метров в сутки.

Однако, изучив снимки, они выяснили, что начиная с 2013 года этот район потерял почти 10,5 миллиарда тонн льда — то есть 11 процентов массы. И со временем ледниковый поток только расширялся и ускорялся все больше и больше.

Видеомодель создали на основе спутниковых снимков

"Мы действительно не ожидали увидеть такое, — рассказывает ведущий автор исследования Вайджей Чжанг. — Глядя на спутниковые снимки, кажется, что все западное крыло ледяного Купола Вавилова просто сбрасывается в море. Никто никогда не видел такого раньше".

Снимок со спутника, сделанный 24 июня 2018 года / © AGU

За Куполом Вавилова наблюдают уже шесть лет: за это время он начал все больше напоминать веер, имеющий треугольную форму и окаймленный темными трещинами. Скорость его движения — около пяти километров в год.

Движение ледяного потока с 1985 по 2016 год / © AGU

"Этот ледник превратился из статичного в нечто очень необычное — в постоянно движущийся ледяной поток, — говорит Мэтью Причард, профессор из Корнелла. — Ледяной Купол Вавилова — не то место, по которому сильно ударило глобальное потепление. Тем не менее его движение продолжается".

Исследователи подчеркивают, что, несмотря ни на что, невозможно игнорировать связь между образованием этого ледяного потока и потеплением. Как только ледяная опора разрушается под воздействием более теплых вод, образовываются ледяные потоки: это позволяет льду "утекать" в океан за рекордно короткие сроки. Продолжающийся "исход" Купола Вавилова может привести к подъему уровня Мирового океана.