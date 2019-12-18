Как микроволновка: ученые нашли причину таяния льда на вершине Эвереста

Новости экологии:Климатологи из британского Университета Лафборо разобрались, почему на вершинах гор тает снег даже в минусовую температуру.

В рамках полевой экскурсии прошлой весной британские исследователи установили пять автоматических метеорологических станций на высоте до 27 600 футов, для определения причины таяния снега на вершинах гор даже в минусовую температуру.

Эти пять станций собирают информацию о температуре воздуха, давлении, влажности и скорости ветра. Все станции, кроме самой высокой, оснащены приборами для измерения входящего и исходящего излучения, нижние станции укомплектованы также датчиками дождя и погоды. Данные станции помогают ученым заполнять критические пробелы в понимании высокогорной альпийской метеорологии и климата.

Каждый день метеостанции, которые работают на солнечной энергии, передают свои данные по спутниковым каналам связи, так что они могут быть загружены почти в реальном времени на веб-сайт Национального географического общества. Эти данные также публикуются в социальных сетях.

Одним из ключевых мотивов сети метеостанций является лучшее понимание количества энергии, доступной для таяния снега и льда в высокогорных альпийских условиях.

Как объяснил один из исследователей, самые высокие гималайские пики становятся невероятно солнечными как из-за того, что там меньше атмосферы для ослабления света, так и из-за их почти экваториальной широты. Путешественники Эвереста могут испытывать это внутренне, перегреваясь, хотя температура воздуха близка к замерзанию.

Когда ученые моделируют потерю льда, они часто не учитывают солнечную радиацию, и предполагают, что таяние льда обусловлено исключительно температурой воздуха. Новое исследование показывает, что данные про солнечную радиацию должны тоже рассматриваться в вопросе о таянию льда.

"По сути, вершина горы похожа на микроволновку", - шутят ученые.

Иногда на станциях регистрировались уровни солнечной радиации, которые были равные или превышающие солнечную постоянную, то есть количество солнечного света на самых дальних пределах земной атмосферы. По этому, климатологи пришли к выводу, что таяние ледников на большой высоте объясняется обилием солнечной радиации.