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Как микроволновка: ученые нашли причину таяния льда на вершине Эвереста

Как микроволновка: ученые нашли причину таяния льда на вершине Эвереста
19:09 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости экологии:Климатологи из британского Университета Лафборо разобрались, почему на вершинах гор тает снег даже в минусовую температуру.

В рамках полевой экскурсии прошлой весной британские исследователи установили пять автоматических метеорологических станций на высоте до 27 600 футов, для определения причины таяния снега на вершинах гор даже в минусовую температуру.

Эти пять станций собирают информацию о температуре воздуха, давлении, влажности и скорости ветра. Все станции, кроме самой высокой, оснащены приборами для измерения входящего и исходящего излучения, нижние станции укомплектованы также датчиками дождя и погоды. Данные станции помогают ученым заполнять критические пробелы в понимании высокогорной альпийской метеорологии и климата.

Каждый день метеостанции, которые работают на солнечной энергии, передают свои данные по спутниковым каналам связи, так что они могут быть загружены почти в реальном времени на веб-сайт Национального географического общества. Эти данные также публикуются в социальных сетях.

Одним из ключевых мотивов сети метеостанций является лучшее понимание количества энергии, доступной для таяния снега и льда в высокогорных альпийских условиях.

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Как объяснил один из исследователей, самые высокие гималайские пики становятся невероятно солнечными как из-за того, что там меньше атмосферы для ослабления света, так и из-за их почти экваториальной широты. Путешественники Эвереста могут испытывать это внутренне, перегреваясь, хотя температура воздуха близка к замерзанию.

Когда ученые моделируют потерю льда, они часто не учитывают солнечную радиацию, и предполагают, что таяние льда обусловлено исключительно температурой воздуха. Новое исследование показывает, что данные про солнечную радиацию должны тоже рассматриваться в вопросе о таянию льда.

"По сути, вершина горы похожа на микроволновку", - шутят ученые.

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Иногда на станциях регистрировались уровни солнечной радиации, которые были равные или превышающие солнечную постоянную, то есть количество солнечного света на самых дальних пределах земной атмосферы. По этому, климатологи пришли к выводу, что таяние ледников на большой высоте объясняется обилием солнечной радиации.

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Исследование, Экология, Ученые, Эверест, Таяние льда.
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