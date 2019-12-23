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Как лошадь: некоторые виды крокодилов могут скакать

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Как лошадь: некоторые виды крокодилов могут скакать
17:10 Пн, 23 Декабрь 2019 Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости экологии:Масштабное исследование показало, что некоторые виды крокодилов могут бегать галопом.

Ученые провели масштабный анализ: они установили десятки видеокамер вокруг зоологического парка Флориды, и проанализировали походки и скорость передвижения 42 особей из 15 видов крокодилов.

Так они задокументировали, что пять видов крокодилов могут передвигаться галопом — среди них филиппинский (Mindorensis), кубинский (C. rombifer), американский (C. acutus), западно-африканский (Mecistops cataphractus) и карликовый крокодил (Osteolaemus tetraspis).

"Мы были действительно удивлены одной главной вещью — несмотря на различные походки крокодилов и аллигаторов, все они могут бегать быстро и почти с одинаковой скоростью", — отметил Джон Хатчинсон, специалист по эволюционной биомеханике в Королевском ветеринарном колледже (RVC).

Среди древних крокодилов нашлись вегетарианцы

Независимо от их размера, почти каждый изученный вид мог достигать скорости в 18-20 км/ч. При этом все они могли использовать свои ноги асимметрично, обеспечивая более длинную частоту шага. "Мы предполагаем, что галопирование дает маленьким крокодилам шанс спастись от потенциальной опасности", — объяснил Хатчинсон.

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Исследование, Экология, Бег, Крокодилы, Голоп.
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