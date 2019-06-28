Среди древних крокодилов нашлись вегетарианцы

Новости науки: Ученые предполагают, что растительноядные животные вообще более подвержены вымираниям, нежели плотоядные, однако подтвердить или опровергнуть эту догадку еще предстоит.

Палеонтологи показали, что некоторые из предков современных крокодилов были растительноядными.

В нашу эпоху растительноядные крокодилы могут показаться абсурдом, однако Киган Мельстром (Keegan Melstrom) и Рэндалл Айрмис (Randall Irmis) из Музея естественной истории Юты обнаружили в древних останках зубы их древних родственников, которые действительно были вегетарианцами. Об этом палеонтологи сообщают в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

Авторы исследовали почти 150 зубов, сохранившихся от 16 различных представителей группы Crocodyliformes. Жившие в раннем юрском периоде, они предшествовали современным крокодилам, аллигаторам и гавиалам, и форма их зубов свидетельствует о большом разнообразии пищи. Судя по полученным данным, как плотоядные, так и растительноядные виды присутствовали как минимум в трех группах Crocodyliformes, а возможно, и в шести.

Crocodyliformes пережили великое Триасовое вымирание и процветали на протяжении всей "эпохи динозавров". Судя по имеющимся данным, растительноядные формы исчезли вместе с ними в Мел-палеогеновом вымирании. Лишь плотоядные виды сумели сохраниться и развились в чрезвычайно опасных хищников нашей эпохи.