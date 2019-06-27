В Бразилии археологи обнаружили скелет нового вида динозавра

Новости науки: При раскопках в муниципалитете Крузейру-ду-Уэсти бразильского штата Парана археологи обнаружили скелет динозавра.

Всего палеонтологи нашли 40 процентов скелета этого теропода. Международная группа ученых из Палеонтологического музея Крузейру-ду-Уэсти, Государственного университета Маринги и Университета Сан-Паулу провела анализ останков и определила, что Vespersaurus paranaensis - именно так назвали динозавра (vesper (от лат. "вечер") + sauros (от греч. "ящер"), paranaensis - "найденный в Паране") - жил более 90 миллионов лет назад (меловой период) на юго-западе страны.

По размерам он был совсем небольшим: около 80 сантиметров в высоту и полтора метра в длину. А питался этот ящер мелкими животными. Кроме того, у Vespersaurus paranaensis было всего три пальца: на один, самый крупный и вытянутый он опирался при передвижении, а с помощью двух других охотился.

Историк Нейрида де Оливейра Мартинес рассказала о находке:

"Сначала я нашла позвонок, затем хвостовой позвонок, потом поняла, это была нога динозавра. Это стало большим сюрпризом, но в Крузейру-ду-Уэсти вы можете найти что угодно!"

Как сообщают ученые, в 70-х годах их коллеги уже находили останки Vespersaurus paranaensis, однако тогда они неверно отнесли их к птерозаврам.

Теперь палеонтологи надеются, что Vespersaurus paranaensis не станет их последним открытием, поскольку общая площадь раскопок достигает 400 квадратных метров и несколько лет назад там уже обнаруживали массовое захоронение птерозавров. Поэтому, вероятно, вскоре нас ожидает еще больше новостей из Параны.