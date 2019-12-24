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Снижение интеллекта человека связано с загрязнением окружающей среды

Снижение интеллекта человека связано с загрязнением окружающей среды
17:02 Вт, 24 Декабрь 2019 Телеграф www.unian.net Фото: pixabay.com

Новости экологии:Американские ученые приводят сценарии, при которых учитываются уменьшение выбрасываемого парникового газа в атмосферу и выбросы на том же уровне.

Специалисты из Университета Колорадо в Боулдере смогли установить, что интеллектуальные способности людей зависят, в том числе от повышенного содержания углекислого газа в атмосфере.

Ученые выясняли, как увеличение уровня диоксида углерода влияет на обучаемость детей в классе.

Ранее эксперименты показали, что умственные способности действительно зависят от высокой концентрации углекислого газа. Однако оставалось неизвестным, какой эффект оказывает свежий воздух с большим содержанием CO2.

Ученые приводят два сценария, которые учитывают уменьшение выбрасываемого в атмосферу парникового газа и выбросы на том же уровне.

Меньше CO2: создана новая система улавливания углекислого газа 

Выяснилось, что интеллект может снизиться в любом случае. В первом к 2100 году падение составит 25%, а во втором - 50%.

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Интеллект, Интеллектуальные способности, Загрязнение окружающей среды.
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