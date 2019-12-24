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Как киты-горбачи незаметно подкрадываются к многочисленным косякам рыб: исследование биологов

Как киты-горбачи незаметно подкрадываются к многочисленным косякам рыб: исследование биологов
21:58 Вт, 24 Декабрь 2019 Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии:Невзирая на чуткость рыб в стае, охотящиеся на них киты не кажутся им угрозой до самого последнего момента, когда реагировать уже поздно.

Многочисленность - тоже форма защиты: многотысячные, беспокойные скопления позволяют каждой отдельной птице или рыбе раньше реагировать на приближение хищника и нарушают его ориентацию. Однако эта стратегия не слишком эффективна против китов, таких как 10-15-метровые горбачи. Внезапно сближаясь с косяком мелких морских анчоусов, они способны заглотить сразу две трети рыбешек и, отфильтровав, отправить в желудок.

Но как огромному хищнику удается незаметно подкрасться к нервной, чуткой, многоглазой рыбьей стае? Анчоусовые спасаются от хищников более 100 миллионов лет, и эволюция давно выработала у них весьма эффективные стратегии поведения. Что же не так идет с китами? Этот вопрос рассмотрели Джереми Гольдбоген (Jeremy Goldbogen) и его коллеги из Стэнфордского университета.

По мнению ученых, киты, хотя и появились менее пяти миллионов лет назад, научились обходить более древние стратегии рыб, используя экстремально большое отношение размеров их тела, редкое в природе для пары хищник - жертва. Об этом ученые пишут в статье, опубликованной в журнале PNAS.

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В лаборатории они поставили эксперименты над отдельными морскими рыбками. Им демонстрировали условный образ приближающегося хищника - растущие с соответствующей скоростью пятна подходящих размеров - и следили за поведением. Затем эти данные использовали для компьютерного моделирования поведения целого косяка во время нападения их естественных врагов.

По словам авторов, наиболее эффективно рыбы реагировали на изменения картинки, характерные для сближающегося со стаей хищника не столь крупных размеров, такого как морской лев. Очевидно, что с противниками такой величины анчоусовым приходится сталкиваться чаще - и именно к ним максимально адаптировано их поведение.

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Но при имитации нападения кита-горбача рост его фигуры происходил слишком медленно, недостаточно пугая рыб, - до самого момента, пока не распахивалась пасть. Аналогичное поведение исследователи наблюдали в природе, проследив за косяками анчоусовых у побережья Южной Калифорнии. Как и в их эксперименте, рыбы пугались не на шутку лишь тогда, когда приблизившийся кит уже раскрывал свой рот: однако было уже поздно, и громадный хищник заглатывал по 30-60 процентов всего косяка.

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Кит, Рыбы, Косяки рыб, Джереми Гольдбоген.
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