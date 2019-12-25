Умнее, чем мы думали: невероятные факты об интеллекте животных

1 Вороны умеют решать головоломки на уровне пятилетних детей Оказывается, вороны обладают способностью решать задачи. Птицам показали цилиндры, заполненные водой, в которой плавало какое-либо лакомство. Вороны быстро смекнули, что для того, чтобы получить вкусняшку, необходимо поднять уровень воды, потому они бросали в цилиндр посторонние предметы. Кроме того, птицы сообразили, что они быстрее заполучат лакомство из цилиндра, где уровень воды более высокий, а также если они будут кидать в цилиндр тяжелые предметы, которые опустятся на дно, а не будут плавать на поверхности. В более интересных случаях вороны даже ухитрялись согнуть кусок проволоки, чтобы выловить пищу из узкого цилиндра. В целом исследователи пришли к выводу, что по части решения задач вороны находятся на одном уровне с детьми 5-7 лет.

2 Дельфины называют друг друга по именам, каждое из которых является уникальным Дельфины — это очень разумные существа. В неволе их легко научить выполнять разные задания в обмен за угощение, а еще они умеют шутки ради имитировать человеческое поведение. В дикой природе дельфины, например, защищают свои мордочки морскими губками во время охоты на колючих рыб, а затем используют их иглы для извлечения угрей из расщелин. У каждого дельфина есть свой личный характерный свист, который можно трактовать как его имя. Дельфин поплывет в сторону того собрата, чей свист звучит родственно, и, скорее всего, проигнорирует дельфина, которого он не знает. Когда самка теряет своего малыша, она будет издавать его свист, пока детеныш не найдется.

3 Слоны могут взаимодействовать друг с другом, а также проявлять сочувствие В течение многих лет ученые наблюдали за слонами и обнаружили, что они умеют кооперироваться и эффективно взаимодействовать. Родственные слоновьи семьи объединяются и путешествуют целыми кланами, общаясь с помощью низкочастотных звуков. Время от времени они вытаптывают круги вокруг своих детенышей, чтобы защитить их от хищников, или же проводят хорошо скоординированные акции по похищению слонят у конкурирующих кланов для демонстрации своего превосходства. Кроме того, слоны умеют проявлять сочувствие. В целом животные не показывают особого интереса к своим мертвым сородичам: они их могут обнюхать или же съесть. Слоны же, напротив, демонстрируют эмоции по отношению к слоновьим останкам, задерживаясь возле них и выражая признаки расстройства и взволнованности. В одном эксперименте африканским слонам показали череп слона, буйвола и носорога. Слоны задержали внимание именно на черепе своего сородича. Наконец, исследователи смогли пронаблюдать то, как слоны утешают друг друга. Как правило, когда слон обеспокоен, он издает звуки и поднимает уши. Другие слоны из его клана подходят к нему, гладят его голову хоботами или кладут свои хоботы ему в рот.

4 Собаки могут выучить не одну сотню слов Существует немало доказательств собачьего интеллекта, но один из самых ярких примеров — это колли по кличке Чейзер. Психолог Джон Пилли обучил Чейзера узнавать названия 1022 различных игрушек. Когда Пилли называл конкретную игрушку, Чейзер в 95% случаев делал правильный выбор. Недавно Пилли обучил Чейзера глаголам в дополнение к уже известным ему существительным. Теперь собака может выполнять приказы типа выбрать игрушку, ткнуть ее носом или положить на нее лапу. Такой прогресс потребовал массу времени, но это все-таки удивительное достижение собачьего интеллекта.

5 Шимпанзе феноменально разгадывают головоломки, связанные с памятью Учитывая, что шимпанзе — это наши ближайшие родственники, их интеллект вполне объясним. Однако уровень их интеллекта (в некоторых сферах) вполне может посоперничать с человеческим. Шимпанзе по кличке Аюму, живущий в исследовательском институте в Киото (Япония), стал всемирно известным благодаря своей выдающейся зрительной памяти. Ему показывают девять цифр на экране на доли секунды, а затем Аюму воспроизводит по памяти их местоположение. Причем шимпанзе способно обыграть в этой игре любого человека. Ученые до сих пор не полностью понимают, как Аюму это удается, но они предполагают, что шимпанзе мгновенно оценивает количество, то есть смотрит на ряд объектов и запоминает их, а не последовательно пересчитывает.

6 Какаду способны взламывать замки Какаду, как и вороны, умеют решать сложные головоломки для того, чтобы добыть лакомство. Причем головоломки могут быть действительно очень сложными: например, открыть ящик (в котором лежит орех кешью), предварительно вынув штифт, раскрутив и вытащив болтик, провернув колесо и, наконец, откинув защелку. Это занимает немало времени, поскольку у какаду нет пальцев. Одна птица решала эту задачу почти два часа, но добилась своего, доказав, что пернатые способны ставить цели и достигать их. Другие птицы, участвующие в эксперименте, наблюдали за первым какаду и затем справлялись с задачей гораздо быстрее. Затем головоломка была изменена: пять шагов по открытию ящика были расположены в другом порядке. Но птицы справились и с этой задачей.