Умнее, чем мы думали: невероятные факты об интеллекте животных

Вороны умеют решать головоломки на уровне пятилетних детей
Оказывается, вороны обладают способностью решать задачи. Птицам показали цилиндры, заполненные водой, в которой плавало какое-либо лакомство. Вороны быстро смекнули, что для того, чтобы получить вкусняшку, необходимо поднять уровень воды, потому они бросали в цилиндр посторонние предметы. Кроме того, птицы сообразили, что они быстрее заполучат лакомство из цилиндра, где уровень воды более высокий, а также если они будут кидать в цилиндр тяжелые предметы, которые опустятся на дно, а не будут плавать на поверхности. В более интересных случаях вороны даже ухитрялись согнуть кусок проволоки, чтобы выловить пищу из узкого цилиндра. В целом исследователи пришли к выводу, что по части решения задач вороны находятся на одном уровне с детьми 5-7 лет.
Дельфины называют друг друга по именам, каждое из которых является уникальным
Дельфины — это очень разумные существа. В неволе их легко научить выполнять разные задания в обмен за угощение, а еще они умеют шутки ради имитировать человеческое поведение. В дикой природе дельфины, например, защищают свои мордочки морскими губками во время охоты на колючих рыб, а затем используют их иглы для извлечения угрей из расщелин. У каждого дельфина есть свой личный характерный свист, который можно трактовать как его имя. Дельфин поплывет в сторону того собрата, чей свист звучит родственно, и, скорее всего, проигнорирует дельфина, которого он не знает. Когда самка теряет своего малыша, она будет издавать его свист, пока детеныш не найдется.
Слоны могут взаимодействовать друг с другом, а также проявлять сочувствие
В течение многих лет ученые наблюдали за слонами и обнаружили, что они умеют кооперироваться и эффективно взаимодействовать. Родственные слоновьи семьи объединяются и путешествуют целыми кланами, общаясь с помощью низкочастотных звуков. Время от времени они вытаптывают круги вокруг своих детенышей, чтобы защитить их от хищников, или же проводят хорошо скоординированные акции по похищению слонят у конкурирующих кланов для демонстрации своего превосходства.
Кроме того, слоны умеют проявлять сочувствие. В целом животные не показывают особого интереса к своим мертвым сородичам: они их могут обнюхать или же съесть. Слоны же, напротив, демонстрируют эмоции по отношению к слоновьим останкам, задерживаясь возле них и выражая признаки расстройства и взволнованности. В одном эксперименте африканским слонам показали череп слона, буйвола и носорога. Слоны задержали внимание именно на черепе своего сородича. Наконец, исследователи смогли пронаблюдать то, как слоны утешают друг друга. Как правило, когда слон обеспокоен, он издает звуки и поднимает уши. Другие слоны из его клана подходят к нему, гладят его голову хоботами или кладут свои хоботы ему в рот.
Собаки могут выучить не одну сотню слов
Существует немало доказательств собачьего интеллекта, но один из самых ярких примеров — это колли по кличке Чейзер. Психолог Джон Пилли обучил Чейзера узнавать названия 1022 различных игрушек. Когда Пилли называл конкретную игрушку, Чейзер в 95% случаев делал правильный выбор. Недавно Пилли обучил Чейзера глаголам в дополнение к уже известным ему существительным. Теперь собака может выполнять приказы типа выбрать игрушку, ткнуть ее носом или положить на нее лапу. Такой прогресс потребовал массу времени, но это все-таки удивительное достижение собачьего интеллекта.
Шимпанзе феноменально разгадывают головоломки, связанные с памятью
Учитывая, что шимпанзе — это наши ближайшие родственники, их интеллект вполне объясним. Однако уровень их интеллекта (в некоторых сферах) вполне может посоперничать с человеческим. Шимпанзе по кличке Аюму, живущий в исследовательском институте в Киото (Япония), стал всемирно известным благодаря своей выдающейся зрительной памяти. Ему показывают девять цифр на экране на доли секунды, а затем Аюму воспроизводит по памяти их местоположение. Причем шимпанзе способно обыграть в этой игре любого человека. Ученые до сих пор не полностью понимают, как Аюму это удается, но они предполагают, что шимпанзе мгновенно оценивает количество, то есть смотрит на ряд объектов и запоминает их, а не последовательно пересчитывает.
Какаду способны взламывать замки
Какаду, как и вороны, умеют решать сложные головоломки для того, чтобы добыть лакомство. Причем головоломки могут быть действительно очень сложными: например, открыть ящик (в котором лежит орех кешью), предварительно вынув штифт, раскрутив и вытащив болтик, провернув колесо и, наконец, откинув защелку. Это занимает немало времени, поскольку у какаду нет пальцев. Одна птица решала эту задачу почти два часа, но добилась своего, доказав, что пернатые способны ставить цели и достигать их. Другие птицы, участвующие в эксперименте, наблюдали за первым какаду и затем справлялись с задачей гораздо быстрее. Затем головоломка была изменена: пять шагов по открытию ящика были расположены в другом порядке. Но птицы справились и с этой задачей.
Осьминоги очень интеллектуальны, но ход их мыслей странен и непонятен для нас
Интеллект осьминога сложен для изучения по нескольким причинам: они существа водные, в неволе практически не выживают, большинство из них обитает глубоко в океане. Их среда проживания отличается от нашей, потому вполне понятно, что их интеллект направлен на решение и достижение совсем других целей. У осьминога самый крупный мозг среди беспозвоночных животных, в его мозге нейронов больше, чем в мозге человека. Однако 60% этих нейронов расположены в щупальцах, то есть, можно сказать, что у осьминогов очень умные щупальца. Если щупальце отрезать, то оно может отползти, хватать пищу и поднимать ее к тому месту, где должен был бы быть рот. Кроме того, осьминоги — большие эстеты и, возможно, дальтоники. Они собирают камни определенного цвета, чтобы замаскировать свое логово, а многие виды умеют менять цвет, чтобы слиться с окружающей их средой. Существуют предположения, что осьминоги чувствуют цвет своей кожей и реагируют на него соответствующим образом.